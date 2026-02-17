Los pantanos del Guadiana garantizan cinco campañas de riego pese a que seguirán desembalsando tras alcanzar el 97%

Las comunidades de regantes de la cuenca del Guadiana tienen garantizadas al menos cinco campañas gracias a la cantidad de agua que hay embalsada en los pantanos tras la sucesión de borrascas, a pesar de continuarán aliviando en las próximas fechas tras alcanzar un máximo del 97% de su capacidad total.

Así lo ha avanzado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, con motivo de la reunión que ha mantenido, junto a la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, con representantes de las comunidades de regantes afectadas por el temporal, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en Don Benito.

Un encuentro en el que el Gobierno ha reiterado que el sector agroalimentario contará con ayudas estatales para paliar los daños, a las que se podrán sumar las aportaciones de otras administraciones públicas.

Quintana ha señalado que el tiempo está dando una "tregua", lo cual está permitiendo desembalsar agua de los pantanos, que han visto reducida sus reservas en 50 hectómetros cúbicos desde el pasado día 14, fecha en la que se alcanzó el punto máximo.

En concreto, ha dicho que los cinco grandes pantanos del Guadiana, albergaban el pasado sábado más de 6.093 hectómetros cúbicos, y en estos momentos suman 6.040. "Lo que se hace es bajar porque estamos en el 97% porque pueden venir nuevas avenidas", ha señalado, ya que "mucha parte del agua que ha caído todavía no ha llegado al pantano está llegando y va a seguir llegando".

Con estas cifras, los pantanos ya no tenían "capacidad de resguardo" en caso de nuevas lluvias, motivo por el que "había que bajar la cantidad de agua" embalsada.

No obstante, ha remarcado que aún se mantiene, y se va a seguir manteniendo "durante varios días", en el caso de Badajoz, un cauce de más de 1.600 metros cúbicos por segundo, teniendo en cuenta que ha llegado a un máximo de 2.400.

El delegado del Gobierno ha señalado que las confederaciones hidrográficas están realizando una "gestión magnífica" encaminada a "mantener el máximo de agua posible", al tiempo que ha asegurado que ya hay "cinco campañas de riego absolutamente garantizadas".

En cualquier caso, ha abundado en la importancia de no "desperdiciar el agua", un bien ante el cual precisamente los agricultores han sido un ejemplo durante "muchos años", junto con la modernización de regadíos impulsada por el Gobierno de España

"Las comunidades regantes de Extremadura son un ejemplo a nivel no solo nacional sino europeo, de la gestión del agua", ha insistido Quintana, quien apunta asimismo que vendrán "épocas de sequía donde vamos a necesitar todo este agua".

Con respecto a las ayudas, ha dicho que hay que esperar a la normativa por parte del Gobierno de España, y posteriormente se podrán sumar el resto de las administraciones "sin ningún problema".

EL GOBIERNO GARANTIZA QUE HABRÁ AYUDAS

"Vamos a ayudar al sector agroalimentario que a nadie le quepa la menor duda que en el menor tiempo posible y de la mejor manera posible lo vamos a hacer", ha remarcado, por su parte, la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal.

Para ello, ha señalado que el Gobierno de España lleva "todo el fin de semana de visitas" por Extremadura y este lunes en Las Vegas del Guadiana, en Don Benito, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se han reunido con las cinco comunidades de regantes que "en principio" se pueden haber visto afectadas por las crecidas del Guadiana y los desembalses como son Zújar, Orellana, Lobón, Montijo y Canal de las Dehesas.

El objetivo del encuentro es escuchar a los regantes para ver "en qué puede ayudar" el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al igual que se ha estado analizando con los alcaldes de las localidades visitadas durante el fin de semana la situación en los caminos públicos de acceso a las explotaciones agrícolas o ganaderas.

García Bernal no ha puesto fechas al decreto de ayudas anunciado por el ministro del ramo, Luis Planas, pero ha insistido en el "trabajo" que se está haciendo, que es "lo importante", porque "las fechas da igual, el modelo jurídico da igual".

"Aquí lo importante es que el Gobierno de España va a ayudar al sector agroalimentario de Andalucía y de Extremadura", ha remarcado, antes de subrayar que así lo han dicho tanto el ministro, como la vicepresidenta primera y el propio presidente del Gobierno.

Sobre las reclamaciones de los regantes, a falta de reunirse con ellos, ha señalado que el gobierno hará "lo que sea necesario", y ha reiterado que ya se ha solicitado por carta al comisario europeo de Agricultura la reserva de crisis, si bien ha reconocido que estas ayudas "tardan más en llegar".