Pacientes y familiares reclaman en el Día Mundial del Cáncer en Cáceres una atención oncológica "más humana e integral"

El Ayuntamiento de Cáceres se ha sumado a la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra cada 4 de febrero, en un acto organizado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Cáceres, al que han asistido el alcalde Rafael Mateos, miembros de la corporación municipal; la vicepresidenta de la AECC en Cáceres, Cristina Blasco, así como pacientes oncológicos.

Uno de esos pacientes, Fernando Calle, acompañado de Nieves Julián, ha leído el manifiesto, en el que han reclamado "una atención oncológica más humana e integral". "Para hablar de humanización es importante entender que el cáncer, para cada paciente, y su entorno, es único, es su tumor, y se traduce en unas necesidades concretas", ha dicho.

"Es importante entender que el cáncer tiene consecuencias e implicaciones en la salud, pero también en aspectos sociales, familiares, laborales, económicos, emocionales y que cada paciente necesita personalizar también la atención a cada una de esas necesidades", ha señalado.

Fernando Calle ha recalcado que "humanizar la atención" implica situar a la persona en el centro del sistema, no solo desde una perspectiva relacional o ética, sino también como un elemento con impacto directo en la salud, en los resultados clínicos y en la experiencia del proceso asistencial.

"Escuchar la voz del paciente debe ser una prioridad para, en primer lugar, entender y comprender, pero, también, para acompañar y adaptar la atención a las necesidades de cada paciente y su entorno", ha añadido.

La atención integral al paciente, la participación y autonomía de las personas con cáncer, generar nuevos espacios asistenciales y fomentar el bienestar y la formación de los profesionales sanitarios "deben ser los ejes de actuación y desarrollo de un nuevo modelo de atención más humana e integral", ha subrayado.

"Una atención integral y más humana, supone escuchar a quien mejor conoce el cáncer, es decir, las personas con cáncer y su entorno. Ellos lo enfrentan, ellos conviven con la enfermedad. Escuchar al paciente, pero también, saber explicar para que la persona con cáncer entienda su situación en cada momento y pueda tomar decisiones de forma conjunta con los profesionales. Humanizar también es apoyar a quienes cuidan, cuidar a los cuidadores, porque su bienestar es también el bienestar de la persona con cáncer", recoge el manifiesto leído por este paciente oncológico.

En su intervención, ha indicado que este 4 de febrero, "es una oportunidad para poner en valor la escucha con el fin de adaptar la atención a cada persona con cáncer y sus necesidades. Para alcanzar un compromiso común para que se escuche la voz de cada paciente".

"Es una oportunidad para aminorar los obstáculos que los pacientes encuentran en su proceso contra el cáncer a través de una red compacta y personalizada de atención, apoyo y más servicios a pacientes y familiares que respondan a sus necesidades.

Pacientes y familiares han recalcado que este 4 de febrero también "es una oportunidad para mejorar los entornos asistenciales de los pacientes". "Es una oportunidad para alcanzar el compromiso de todos, por una atención integral y más humana frente al mayor reto sociosanitario que tenemos como sociedad: el cáncer", ha concluido.

En el acto se han repartido pulseras, y esta noche la fachada del Ayuntamiento de Cáceres se iluminará de verde en señal de apoyo a la lucha contra esta enfermedad.