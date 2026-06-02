La oposición enmendará la totalidad del proyecto de ley de presupuestos extremeños para el 2026

PSOE

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha mostrado hoy su “rotundo rechazo” al recorte de casi 10 millones de euros que Guardiola ha recogido en los presupuestos de Extremadura para 2026 en materia de cooperación internacional y ha anunciado que los socialistas extremeños darán la batalla “en la calle y en las instituciones” para frenar una decisión que considera “injusta, ideológica y profundamente equivocada”.

Cotrina ha realizado estas declaraciones minutos antes de mantener una reunión con la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX), entidad que lleva más de tres décadas trabajando por la solidaridad, la justicia social y la cooperación desde Extremadura y que agrupa a 51 organizaciones de muy diversa naturaleza. En el encuentro han participado la presidenta de CONGDEX, Lidia Rodríguez, y la vocal de su junta directiva, Gloria Angulo.

“El recorte a la cooperación demuestra qué ocurre cuando se presentan unos presupuestos que no están marcados por la moderación”, ha afirmado el líder de los socialistas extremeños, quien ha advertido de que “Vox ha tomado el mando de Extremadura y los extremeños y extremeñas empiezan a pagar las consecuencias”. Para Cotrina, la reducción de fondos destinada a cooperación tiene además una importante carga simbólica. “Es un recorte duro y muy simbólico porque la cooperación representa solidaridad, justicia social e igualdad. Y todo eso se ve seriamente atacado con esta decisión”, ha señalado.

El secretario general del PSOE de Extremadura ha denunciado además que los presupuestos de la Junta “señalan directamente a colectivos que llevan décadas trabajando desde Extremadura por mejorar la vida de las personas más vulnerables”. En ese sentido,

ha defendido el papel de las organizaciones de cooperación y ha recordado que su trabajo genera también empleo y oportunidades en la región.

“La cooperación no solo es solidaridad. También es empleo. Estamos hablando de alrededor de 200 puestos de trabajo en Extremadura, muchos de ellos ocupados por gente joven. Además, contribuye a generar estabilidad y seguridad en los países de origen de las migraciones y supone una herramienta eficaz contra las mafias que trafican con personas”, ha explicado.

Por último, el dirigente socialista ha anunciado que el PSOE de Extremadura pondrá en marcha todas las iniciativas parlamentarias necesarias para revertir esta decisión durante la tramitación de las cuentas autonómicas.

“Hoy queremos lanzar un mensaje muy claro. El PSOE de Extremadura va a presentar todas las enmiendas necesarias para corregir este ataque a la cooperación internacional. Vamos a pelear en la Asamblea, pero también en la sociedad extremeña, cada avance en derechos y cada política que contribuya a construir una Extremadura más solidaria, más justa y más comprometida con quienes más lo necesitan”, ha concluido.

UNIDAS POR EXTREMADURA

Sobre los presupuestos Irene de Miguel ha anunciado que Unidas por Extremadura va a presentar una enmienda a la totalidad a unos presupuestos que “no vienen a solucionar los problemas que tiene Extremadura” y que como ha señalado lo único a lo que vienen es “a generar el discurso racista y clasista de Vox y a imponer la agenda ultra de un partido que se dirige desde Madrid y al que los problemas y dolores de Extremadura le importan más bien poco”.

Además, De Miguel ha indicado que estos presupuestos son “un ejercicio de propaganda en toda regla”, la portavoz de Unidas por Extremadura ha denunciado que “se cargan la cooperación al desarrollo de la que viven muchas familias extremeñas. Casualmente esas familias parece que no les importan tanto, cuando hablan de políticas de familias” y es que como ha señalado De Miguel “van a dejar a muchos trabajadores extremeños en la calle por este fanatismo ideológico que les hace cargarse toda la cooperación al desarrollo que no solo era una bandera de Extremadura, que era nuestra mejor tarjeta de visita”. Ante esto

ha puestos en evidencia que “hay personas que prefieren que nos dediquemos a fabricar armas antes que a llevar proyectos que puedan generar desarrollo económico en los países menos desarrollados”.

La portavoz de Unidas por Extremadura también ha denunciado los recortes de las partidas destinadas a la concertación social y ha recordado que si crece el presupuesto “lo hace porque el Estado da más dinero a Extremadura”, además, ha señalado que el gobierno de María Guardiola a quien sí va a perdonar impuestos es “sobre todo a las grandes empresas eléctricas” y ha añadido que “eso que dicen de que va a ayudar a las familias que menos tienen es mentira, porque las familias que peor lo están pasando en Extremadura no tributan, no tienen que pagar IRPF. Con lo cual difícilmente se van a poder beneficiar de una escasa rebaja en los dos primeros tramos cuando no tienen que tributar”.De Miguel ha hecho referencia en este sentido al informe AROPE que señala que en Extremadura un 30 % de la población está bajo el umbral de la pobreza. Ante todo esto, De Miguel ha señalado que estos presupuestos son un “trampantojo”.