La ONCE presenta en Cáceres un cupón dedicado a las personas sordociegas para reclamar su inclusión

La ONCE y la Fundación ONCE para la Atención de Personas con Sordoceguera han celebrado este jueves en Cáceres uno de los actos organizados en toda España con motivo del Día Internacional de las Personas Sordociegas, una jornada destinada a visibilizar a un colectivo de más de 8.000 personas que necesita apoyos específicos para comunicarse, desplazarse, acceder a la información y participar en la sociedad en igualdad de condiciones.

La celebración ha incluido la presentación del cupón de la ONCE del próximo 27 de junio, dedicado a las personas con sordoceguera, "una iniciativa que ha servido para llevar a la sociedad un mensaje de sensibilización, reconocimiento y compromiso con una realidad todavía poco conocida, pero profundamente vinculada a la accesibilidad universal, la autonomía personal y los derechos de las personas con discapacidad", informa la organización en nota de prensa.

El acto se ha celebrado en el Palacio de la Isla de Cáceres y ha contado con la participación del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez; el delegado de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, y Andrés Galindo, persona con sordoceguera, quien compartió su experiencia en primera persona y destacó el papel fundamental de los apoyos especializados en su vida diaria.

La jornada ha contado también con la presencia de José Antonio García, subdelegado del Gobierno en Cáceres; Kini Carrasco, diputado de la Asamblea de Extremadura; y por parte de la ONCE, Venancio Ortiz, presidente del Consejo Territorial; Marta Checa, responsable Servicios para Afiliados e Isabel Góngora, directora de ONCE Cáceres, junto a personas con sordoceguera y sus mediadores.

Además, el encuentro ha concluido con una ruta accesible por el Palacio de la Isla, una actividad guiada mediante la descripción de sus instalaciones que ha permitido acercar la sordoceguera a la ciudadanía desde una perspectiva práctica, cercana y participativa.

Esta propuesta forma parte de las distintas actividades impulsadas en cada comunidad autónoma, entre ellas talleres artísticos, exposiciones táctiles, convivencias, actividades culturales, experiencias sensoriales y acciones de sensibilización, que demuestran que la inclusión es posible.

La sordoceguera es una discapacidad única que combina la pérdida visual y auditiva, y que afecta de manera significativa a la comunicación, la movilidad, la autonomía personal y el acceso al entorno. Por ello, las personas sordociegas requieren recursos específicos y profesionales especializados que faciliten su participación social.

En este ámbito, la Fundación ONCE para Personas con Sordoceguera desarrolla una labor esencial mediante la mediación, un apoyo que facilita la comunicación, la comprensión del entorno, la toma de decisiones y la participación en actividades educativas, sanitarias, laborales, administrativas, culturales y comunitarias.

En 2025, se alcanzó un récord histórico con 116.478 horas de mediación prestadas a personas con sordoceguera, la cifra más alta registrada hasta la fecha. "Este dato refleja el compromiso del Grupo Social ONCE con la inclusión, la accesibilidad y la mejora de la calidad de vida de estas personas y de sus familias", recoge la nota.

Con esta programación de actos en toda España, la ONCE quiere recordar que las personas sordociegas tienen derecho a estar presentes, comunicarse, decidir, disfrutar de su entorno y participar plenamente en la sociedad. Para ello, resultan imprescindibles la mediación, los apoyos personalizados y una ciudadanía más informada y sensible ante sus necesidades.