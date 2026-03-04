La ONCE presenta en Cáceres el cupón del 8 de marzo dedicado al Día Internacional de las Mujeres

La ONCE ha presentado este martes en Cáceres el cupón del 8 de marzo (8M), que está dedicado al Día Internacional de las Mujeres, para reivindicar mensajes de igualdad con perspectiva de género en todos los ámbitos. Se distribuirán un total de 5 millones y medio de cupones.

La presentación ha corrido a cargo de la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Victoria Hernández, junto a la directora de la Agencia de la ONCE en Cáceres, Isabel Góngora, y la concejala de IMAS, Mujer, Igualdad y LGTBI del Ayuntamiento de Cáceres, Encarna Solís, junto a representantes del Grupo Social ONCE.

De esta forma, el Grupo Social ONCE sensibiliza a la sociedad sobre la igualdad de género, sumándose a la celebración de esta fecha, dedicándole, en esta ocasión, un cupón de fin de semana.

El salario que perciben hombres y mujeres, con y sin discapacidad, de la ONCE lo determina la estructura salarial de cada negocio y área ejecutiva, y la actividad profesional que realiza cada persona, sin diferencias relacionadas con el sexo de las personas trabajadoras.

Cabe recordar que la ONCE ha superado a finales de 2025 las 35.500 mujeres en plantilla --lo que representa el 45% del total-- y, de ellas, casi la mitad tiene alguna discapacidad. Además, por primera vez, las agentes vendedoras han superado la cifra de 6.800 mujeres trabajando como "centinelas de la Ilusión"; en Ilunion, las trabajadoras representan el 50% de su plantilla y en Fundación ONCE son amplia mayoría.

Según informa la organización, "trabajadoras y trabajadores creen en la igualdad con perspectiva de género y se trabaja para dotar de un mayor equilibrio entre sexos a los negocios y áreas que tradicionalmente estaban más masculinizadas".

Además, se cuenta con el Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Grupo Social ONCE, que nació en 2009 con el objetivo de promover la igualdad de trato entre mujeres y hombres.

Entre sus labores, analiza la situación de las mujeres, con y sin discapacidad, tanto desde la perspectiva de acceso a los servicios sociales (en el caso de personas ciegas), como en su participación en los órganos políticos, de gestión, o de representación sindical; realiza informes anuales y organiza, colabora e interviene en múltiples actuaciones encaminadas a profundizar en la difusión y concienciación de la igualdad y la participación femenina.