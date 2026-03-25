VIVIENDA

La oferta de alquiler sube un 8% en Badajoz y un 18% en Cáceres desde 2020 y los precios lo hacían en un 28% y un 43%

En el conjunto del país, la oferta de viviendas en alquiler en España se ha reducido un 61 por ciento desde 2020.

Redacción

Extremadura |

La revolución de la vivienda
La revolución de la vivienda | La revolución de la vivienda

La oferta de viviendas en alquiler ha subido un 8 por ciento en Badajoz y un 18 por ciento en Cáceres desde 2020, mientras que los precios han aumentado un 28 por ciento y un 43 por ciento, respectivamente, en el mismo periodo, según un estudio publicado este martes por idealista.

En el conjunto del país, la oferta de viviendas en alquiler en España se ha reducido un 61 por ciento desde 2020, mientras que los precios han aumentado un 40 por ciento en el mismo periodo, en un contexto marcado por el fuerte incremento de la competencia entre familias.

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