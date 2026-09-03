Ocho novelas pasan la criba entre las 294 obras presentadas al Premio Felipe Trigo

Ocho novelas han sido seleccionadas entre las 294 presentadas a la cuadragésima sexta edición del Premio Literario Felipe Trigo, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 20 de noviembre en Villanueva de la Serena.

Las obras elegidas son ‘Llamas en el mar’, presentada bajo el seudónimo Torre de Serpiente; ‘La memoria del árbol en llamas’, de Clara de la Vega; ‘Aria’, de Alan Mathison; y ‘Ahí está todo’, de Castillejo.

Completan la selección ‘El olfato de Anubis’, de Jonás Hartker; ‘Doce firmamentos’, de Gordon Storyteller; ‘El arte de cuidar: el cuaderno de Theresa Larkin’, de Ofelia Muñiz; y ‘Undo’, de Luis Kairós.

La convocatoria ha recibido originales procedentes de distintos puntos de España y de países de Hispanoamérica y Europa, además de lugares tan alejados como Japón o Australia.

Durante la gala literaria del 20 de noviembre se desvelarán las identidades de los autores de la novela ganadora y la finalista.

El certamen está dotado con 20.000 euros para la obra ganadora y 6.500 euros para la finalista, que serán publicadas y distribuidas por la Fundación José Manuel Lara.