CONCURSO LITERARIO

Ocho novelas pasan la criba entre las 294 obras presentadas al Premio Felipe Trigo

Durante la gala literaria del 20 de noviembre se desvelarán las identidades de los autores de la novela ganadora y la finalista.

Redacción

Extremadura |

Ocho novelas pasan la criba entre las 294 obras presentadas al Premio Felipe Trigo
Ocho novelas pasan la criba entre las 294 obras presentadas al Premio Felipe Trigo | Ayto. Villanueva de la Serena

Ocho novelas han sido seleccionadas entre las 294 presentadas a la cuadragésima sexta edición del Premio Literario Felipe Trigo, cuyo fallo se dará a conocer el próximo 20 de noviembre en Villanueva de la Serena.

Las obras elegidas son ‘Llamas en el mar’, presentada bajo el seudónimo Torre de Serpiente; ‘La memoria del árbol en llamas’, de Clara de la Vega; ‘Aria’, de Alan Mathison; y ‘Ahí está todo’, de Castillejo.

Completan la selección ‘El olfato de Anubis’, de Jonás Hartker; ‘Doce firmamentos’, de Gordon Storyteller; ‘El arte de cuidar: el cuaderno de Theresa Larkin’, de Ofelia Muñiz; y ‘Undo’, de Luis Kairós.

La convocatoria ha recibido originales procedentes de distintos puntos de España y de países de Hispanoamérica y Europa, además de lugares tan alejados como Japón o Australia.

Durante la gala literaria del 20 de noviembre se desvelarán las identidades de los autores de la novela ganadora y la finalista.

El certamen está dotado con 20.000 euros para la obra ganadora y 6.500 euros para la finalista, que serán publicadas y distribuidas por la Fundación José Manuel Lara.

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