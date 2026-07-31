Las obras de la nueva depuradora de El Marco en Cáceres se adjudican por 74,8 millones y comenzarán en octubre

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes) ha adjudicado este jueves el contrato de ejecución de las obras de la nueva depuradora de El Marco, en Cáceres, por un importe de 74.758.997 euros (IVA incluido), cuyas obras se prevé que puedan comenzar en octubre.

En total se han recibido 17 ofertas para este concurso, del que finalmente ha resultado adjudicataria la UTE Aquambiente servicios para el Sector del Agua, S.A.U. - Copasa Infraestructuras, S.L.U.- Pesa Medio Ambiente, S.A.U., con un plazo de ejecución de 43 meses, incluidos los 12 meses correspondientes a la puesta en marcha de la instalación.

Asimismo, el Consejo de Administración de Acuaes ha adjudicado a la UTE Geser Ingenieros Consultores, S.L.- TPF Getinsa Euroestudios, S.L.- Paymacotas Extremadura S.L.U. el contrato de servicios de asistencia técnica a la dirección de las obras por 1.768.585 euros, que comprende la supervisión y control de la ejecución, la coordinación de seguridad y salud, así como el seguimiento medioambiental de las obras.

El proyecto se enmarca en el conjunto de actuaciones que Acuaes está desarrollando para "mejorar el saneamiento y la depuración de las aguas residuales de Cáceres", con una inversión total prevista de 121 millones, de los que el 70 por ciento será financiado con fondos Feder 2021-2027 mientras que el 30 por ciento restante será adelantado por Acuaes que lo recuperará del Ayuntamiento en un plazo máximo de 25 años, conforme al convenio suscrito entre las dos entidades en 2024.

La nueva depuradora prestará servicio a una población de 220.000 habitantes equivalentes y permitirá tratar más de 36.000 m3 de aguas residuales al día, según señala Acuaes en nota de prensa.

La instalación permitirá cumplir con los requisitos en materia de reducción de nutrientes establecidos por la nueva Directiva 2024/3019 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y con lo exigido en la autorización de vertido gracias a la incorporación de un tratamiento terciario.