Las obras de mejora del drenaje provocan el corte de la BA-056 entre Cristina y Guareña excepto para propiedades colindantes

Obras en la mejora del drenaje longitudinal en la travesía de Guareña provocarán el corte al tráfico de la carretera provincial BA-056 (entre Cristina y Guareña).

El corte tendrá lugar entre los puntos kilométricos 0+000 y 3+260, excepto para el acceso a las propiedades colindantes.

Dicha interrupción se mantendrá durante todos los días laborables entre este lunes, 2 de marzo, y el próximo 15 de mayo (ambos inclusive), informa en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Asimismo, el desvío alternativo se llevará a cabo a través de la carretera autonómica EX-338.