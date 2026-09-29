El número de alumnos extremeños matriculados en FP privada aumenta en un 293,9% en una década, según el Observatorio FP

El número de estudiantes matriculados en Formación Profesional en centros privados no concertados en Extremadura ha pasado de 592 en el curso 2015-2016 a 2.332 en 2024-2025, lo que supone un incremento del 293,9 por ciento.

En el conjunto del país, el número de estudiantes matriculados en Formación Profesional en centros privados no concertados ha pasado de 56.727 en el curso 2015-2016 a 265.138 en 2024-2025, un incremento de 367,4 por ciento.

Según datos facilitados por el Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza, en todos los centros de FP el número de alumnos se ha incrementado en un 54,2 por ciento (de 765.460 en el curso 2015-2016 a 1.180.137 en el curso 2024-2025).

El estudiantado matriculado en centros de FP público se ha incrementado en un 33,2 por ciento, al pasar de 584.637 alumnos a 778.924, mientras que en los centros concertados el incremento ha sido del 9,7 por ciento: de 124.096 a 136.075 alumnos matriculados en la concertada.