Nueve grupos participarán el 7 de agosto en el Festival Folklórico Rosa Portalo de Higuera de la Serena

Nueve grupos de distintas edades y procedentes de las provincias de Badajoz y Cáceres participarán el próximo 7 de agosto en el V Festival Folklórico Rosa Portalo 'Origen, el inicio de todo' de la localidad pacense de Higuera de la Serena.

En concreto, en la Plaza de España de la localidad se darán cita de forma gratuita dos grupos infantiles, dos juveniles, cuatro titulares y uno sénior, y serán alrededor de cien las personas pasarán por el escenario que preparará el ayuntamiento.

El alcalde de Higuera de la Serena, Gregorio García, ha presentado este martes la propuesta junto a la diputada provincial Lourdes Linares, esta última en nombre de la Diputación de Badajoz, que subvenciona la iniciativa de la Asociación de Folklore Altagracia a través de su convocatoria para asociaciones sin fines de lucro.

Al respecto, García ha incidido en que municipios como Higuera de la Serena, que no llega a los 900 habitantes, no podrían contar con actividades de este tipo sin la institución provincial.

En un sentido similar, Linares, que también es alcaldesa de Bodonal de la Sierra, ha ensalzado el enfoque de esta edición del festival porque cuando se habla de folklore no es únicamente una manifestación artística, sino la memoria de los pueblos expresada a través del cuerpo, de la música y de la indumentaria.

También ha destacado que los recursos públicos deben llegar a quienes trabajan desde los municipios para proteger el patrimonio inmaterial, generar actividad cultural y ofrecer oportunidades a sus vecinos y que, en este sentido, el tejido asociativo "sabe muy bien lo que hace".

Por su parte, el secretario de Altagracia y miembro del cuerpo de baile, Hilario Blanco, ha sido el encargado de anticipar la puesta en escena sin desvelar todos los detalles y tras agradecer el "impulso" de la diputación se ha referido a la importancia de recordar "a quienes estuvieron" y al amplio repertorio con el que se llevará a cabo.

Así, serán hasta nueve formas distintas de vestir las tradiciones de Extremadura, junto a sorpresas que van más allá del folclore, con el fuego como elemento simbólico, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz.