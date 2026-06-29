Norte de Cáceres, Villuercas-Montánchez, Tajo-Alagón, Vegas del Guadina, y La Siberia en aviso amarillo este lunes por temperaturas

Cinco comarcas extremeñas estarán este lunes, 29 de junio, en alerta amarilla por temperaturas que pueden alcanzar los 38ºC, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Cáceres, las comarcas con aviso son el norte y Villuercas y Montánchez, los termómetros podrían alcanzar los 36ºC, y el Tajo y Alagón, con una previsión de 38ºC. En la provincia pancese, el aviso amarillo se extiende por las comarcas de Vegas del Guadiana y La Siberia, por máximas de 38ºC.

Así, Extremadura es una de las diez comunidades autónomas que estarán en alerta en aviso por temperaturas máximas, lluvias o tormentas, en una jornada en la que los termómetros volverán a alcanzar los 40ºC en el valle del Guadalquivir, mientras que se esperan chubascos localmente fuertes y con probable granizo en zonas del este peninsular.

Además de en la región extremeña, las altas temperaturas mantendrán activados los avisos en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid y Canarias. Los termómetros podrán alcanzar este lunes los 39ºC en puntos de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén, mientras que en Ciudad Real, Badajoz y Cáceres se prevén máximas de hasta 38ºC.

Los avisos por calor permanecerán vigentes entre las 13,00 y las 21,00 horas.