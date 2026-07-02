Los Niños de los Ojos Rojos, Acetre, Collado Project o el Nido estarán del 20 al 22 de agosto en el Festival de Folk de Plasencia

Los sones castellanos de Collado Project y El Nido, y los extremeños de Acetre abrirán el 30º Festival Internacional Folk de Plasencia, que se celebrará del 20 al 22 de agosto con nueve conciertos gratuitos en la Torre de Lucía, además de varios talleres de bailes de raíz en el Centro Cultural Las Claras.

Folk Plasencia es una cita imprescindible del circuito folk que cada mes de agosto convierte a este municipio cacereño en referente de la música de raíz.

Los conciertos, a partir de las 21:30 horas, convierten al recinto amurallado en escenario de música tradicional y fusiones que navegan entre los clásicos y lo contemporáneo en el marco de una de las citas más importantes y conocidas del estío extremeño.

Y es que el festival placentino ha mantenido desde su estreno en 1995 una gran calidad, a la vez que ha fomentado el interés por la investigación de la música folk.

La concejala de Cultura placentina, María Luisa Bermejo, y el director del certamen, Juan Ramón Santos, han presentado este miércoles en rueda de prensa la programación del festival.

Desde el Ayuntamiento de Plasencia siguen apostando por un festival que, además de enriquecer la oferta cultural, supone "un importante atractivo turístico y una oportunidad de dinamizar la ciudad en el momento clave del verano", ha destacado la edil, para mostrarse convencida de que "esta edición volverá a contar con una magnífica respuesta de público".

La edición de 2026 Folk Plasencia dará comienzo el jueves 20 de agosto con la actuación de Collado Project (Castilla-La Mancha); a los que seguirán los extremeños de Acetre; y cerrará la banda El Nido (Castilla y León).

El 21 de agosto será el turno para Karmento, nombre artístico de Carmen Toledo Sánchez (Castilla-La Mancha); los escoceses de Breabach; y la propuesta del músico cubano Afrosideral, también conocido como Kumar Sublevao-Beat.

La última cita del festival tendrá acento francés, extremeño y portugués de la mano de La Man Encantada, Los Niños de los Ojos Rojos y Kumpania Algazarra.