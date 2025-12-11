El nadador extremeño Guillermo Gracia, premio Princesa de Girona a Jóvenes Deportistas

El nadador extremeño Guillermo Gracia y la gimnasta aragonesa Inés Bergua se han convertido en los primeros ganadores del nuevo galardón Princesa de Girona a los Valores de Jóvenes Deportistas, que se ha entregado en una ceremonia a la que ha asistido el presidente catalán, Salvador Illa.

Gracia, que tiene síndrome de down, ha aprovechado su discurso para abogar por la "humildad" después de conquistar una veintena de títulos mundiales y la ha considerado una virtud a aplicar tanto en el deporte como en la vida.

Bergua, capitana del equipo nacional de gimnasia rítmica, ha defendido en su turno el valor del esfuerzo compartido y ha expresado su orgullo por representar a un combinado capaz de resurgir después de una decepción olímpica.

Salvador Illa ha considerado que la creación de estos premios responde a "una iniciativa acertada y necesaria" que permite reconocer "el trabajo bien hecho".

Illa ha subrayado que la sociedad precisa de referentes como estos en unos tiempos complejos y, en este contexto, ha apuntado a la importancia de fomentar "los valores más humanos del deporte".

La ceremonia ha reunido en Girona a los seis finalistas al premio, tres de categoría masculina y tres femenina, para conformar dos podios, a los que se ha sumado un reconocimiento a una entidad, en este caso la asociación Autismo Melilla.