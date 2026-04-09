MÚSICA

Nacho Vegas presentará su nuevo disco en Cáceres y Badajoz este fin de semana

Las entradas para estos conciertos, que tendrán lugar el viernes, día 10, en Badajoz, y el sábado 11 en Cáceres, están disponibles en las taquillas y en las página webs de ambos recintos.

Redacción

Extremadura |

Nacho Vegas presentará su nuevo disco en Cáceres y Badajoz este fin de semana
Nacho Vegas presentará su nuevo disco en Cáceres y Badajoz este fin de semana | Nacho Vegas

El músico Nacho Vegas presentará este próximo fin de semana en el Teatro López de Ayala de Badajoz y en el Gran Teatro de Cáceres su último trabajo 'Vidas semipreciosas', da nombre al último disco del artista asturiano.

Las entradas para estos conciertos, que tendrán lugar el viernes, día 10, en Badajoz, y el sábado 11 en Cáceres, están disponibles en las taquillas y en las página webs de ambos recintos.

Nacho Vegas es una "figura clave" en la música independiente española que, además, vendrá acompañado por su banda para presentar su nuevo álbum, 'Vidas semipreciosas', publicado el pasado mes de enero.

Una ocasión que contará con sus habituales compañeros de escenario, como Manu Molina, Joseba Irazoki, Hans Laguna y Ferran Resines, y con la incorporación de la artista vasca Miren Narbaiza.

Así, Vegas llevará al directo sus nuevas propuestas y algunos de los temas más emblemáticos de sus distintas etapas creativas, ha informado en nota de prensa Backstageon.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer