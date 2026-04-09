Nacho Vegas presentará su nuevo disco en Cáceres y Badajoz este fin de semana

El músico Nacho Vegas presentará este próximo fin de semana en el Teatro López de Ayala de Badajoz y en el Gran Teatro de Cáceres su último trabajo 'Vidas semipreciosas', da nombre al último disco del artista asturiano.

Las entradas para estos conciertos, que tendrán lugar el viernes, día 10, en Badajoz, y el sábado 11 en Cáceres, están disponibles en las taquillas y en las página webs de ambos recintos.

Nacho Vegas es una "figura clave" en la música independiente española que, además, vendrá acompañado por su banda para presentar su nuevo álbum, 'Vidas semipreciosas', publicado el pasado mes de enero.

Una ocasión que contará con sus habituales compañeros de escenario, como Manu Molina, Joseba Irazoki, Hans Laguna y Ferran Resines, y con la incorporación de la artista vasca Miren Narbaiza.

Así, Vegas llevará al directo sus nuevas propuestas y algunos de los temas más emblemáticos de sus distintas etapas creativas, ha informado en nota de prensa Backstageon.