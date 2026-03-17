La N-630 concentra los nueve tramos de carretera más peligrosos de Extremadura

Extremadura cuenta con nueve de los tramos de carretera con mayor índice de peligrosidad de España, localizados todos ellos en la carretera N-630, según se desprende del informe anual elaborado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Los puntos críticos se sitúan en los kilómetros 635, 647 y 685, en la provincia de Badajoz, y 445, 479, 504, 509, 542 y 568, en la de Cáceres, de la citada vía nacional.

El punto más peligroso se sitúa en el kilómetro 635 de la citada vía, entre Mérida y Torremejía, que es además el de mayor intensidad de tráfico tiene, con 4.198 vehículos diarios. En el periodo de referencia del estudio, entre los años 2020 y 2024, ha registrado nueve accidentes con al menos una víctima, ya sean heridos leves o graves, o fallecidos, con un total de 13 víctimas.