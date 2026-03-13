La directora extremeña Silvia Venegas es galardonada en el Festival de Málaga por su documental 'Recuerdo tu nombre'

La directora extremeña Silvia Venegas ha sido galardonada en el Festival de Málaga con el Premio Especial del Jurado en la sección Afirmando los Derechos de las Mujeres y con el del Público por su documental 'Recuerdo tu nombre', que tuvo su estreno mundial durante el certamen.

Así, Venegas ha agradecido los premios y ha destacado que son un reconocimiento a las mujeres "valientes y protagonistas de esta película", como la arqueóloga Laura Muñoz o Rafaela, quien pasó más de 80 años buscando a su madre, así como las investigadoras que "buscan pruebas para denunciar la violencia que sufren actualmente las mujeres en las guerras".

Asimismo, ha dedicado sus premios a Antonia, Josefa y Matilde, así como a sus familiares, por ser "mujeres reales y extremeñas, asesinadas y desaparecidas durante la Guerra Civil española por defender su libertad y dignidad".

La directora Silvia Venegas ha expresado su agradecimiento al Festival de Málaga por "ayudar a que, en momentos oscuros como los que estamos viviendo, siempre se recuerde su luz".

Según indica la productora Making Doc en nota de prensa, el documental 'Recuerdo tu nombre' dialoga con las películas anteriores de Venegas como 'Herederas', nominada al Premio Goya Mejor Cortometraje Documental en 2024; 'Nuestra vida como niños refugiados en Europa', ganadora del Premio Goya como Mejor Cortometraje Documental en 2020 y 'Boxing for freedom', seleccionada a Mejor Documental en los Premios de la Academia de Cine Europeo.

SINOPSIS DE LA OBRA

La arqueóloga Laura Muñoz lucha contra el tiempo y el olvido para descubrir la verdad oculta en las fosas comunes de la Guerra Civil española. Sus manos descubren las historias de mujeres asesinadas y desaparecidas por ser libres, por ser valientes y por ser mujeres.

Una investigación que revela cómo el cuerpo femenino ha sido "históricamente un campo de batalla" y cómo el silencio aún pesa sobre esa violencia en las guerras del presente.