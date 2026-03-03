La música de Sergio Cepeda, Sara Pablos y Swing Ton ni Song amenizará las llegadas de la Vuelta a Extremadura Femenina

La Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina, que se celebra del 6 al 8 de marzo, contará un año más con la música en directo para acompañar al público que acuda a los finales de etapa gracias a las actuaciones de Sergio Cepeda, Sara Pablos y Swing Ton ni Song.

La Cultura está de Vuelta es una iniciativa impulsada por el Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura, en colaboración con la Federación Extremeña de Ciclismo y la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte.

Las actuaciones comenzarán una vez finalizada la ceremonia de entrega de trofeos tras cada una de las tres etapas, con el objetivo de amenizar al público asistente, logrando así una sinergia entre la cultura y el deporte que ya dio buenos resultados en la edición de la vuelta ciclista el año pasado.

Este año la Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina contará con tres etapas en las que se recorrerán 290,6 kilómetros. El recorrido comienza con una contrarreloj individual en Herrera del Duque (18,4 km), continúa con una etapa llana entre Pueblonuevo del Guadiana y Fuente del Maestre (132,8 km) y finaliza con una jornada decisiva de montaña entre Jerte y Jaraíz de la Vera (139,4 km) con ascensiones a La Puria, Piornal y dos pasos por La Desesperá.

De esta forma, el viernes, día 6, en Herrera del Duque, actuará el músico Sergio Cepeda; el sábado será el turno de Sara Pablos en Fuente del Maestre; y el 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, en Jaraíz de la Vera, Swing Ton ni Song pondrá el broche final a la competición.

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte en funciones, Victoria Bazaga, ha destacado la calidad de los equipos presentes en la prueba extremeña, con hasta nueve de ellos que participarán en la próxima edición del Tour de Francia. "La élite mundial de ciclismo femenino recorrerá nuestras carreteras y proyectará la imagen de nuestra región", ha subrayado.

Bazaga, que ha remarcado que, por primera vez, la prueba femenina se separa de la masculina, ha apuntado que el objetivo es darle "darle mayor visibilidad", como muestra del "compromiso" del Ejecutivo regional de María Guardiola con la igualdad en el ámbito deportivo.

Esta iniciativa parte de la premisa del gobierno extremeño de que los grandes eventos deportivos también pueden ser espacios de encuentro cultural.

"Queremos que quienes vengan al ciclismo también se empapen y disfruten de esta cultura, de esta fiesta, de lo que significa para nosotros estar en estos eventos", ha señalado.

Sergio Cepeda ha agradecido a la Junta el impulso a esta iniciativa que une música y deporte que permite que haya "espacio para los artistas" y para la música en directo e independiente; mientras que Sara Pablos se ha mostrado "feliz" por poder participar en la iniciativa y que además coincida con el 8M.

Por su parte, Juan Luis y Aurora, cantante y saxofonista de Swing Ton ni Song, prometen un espectáculo con el que "sacar sonrisas" a los asistentes, así como ha remarcado que un concierto o actividad cultural "va a sumar y va a engrandecer" cualquier evento que se haga.