Los municipios cacereños dispondrán de 36.000 plantas para embellecer sus calles

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha una nueva campaña de entrega de 36.000 plantas ornamentales de temporada para ajardinamiento público a los municipios de la provincia, que proceden del vivero provincial de la finca Haza de la Concepción, en Malpartida de Plasencia.

Alhelíes, margaritas blancas o coles ornamentales son algunas de las siete especies de temporada que ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Cáceres podrán solicitar a través del Área de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de la Diputación para la mejora estética y reverdecimiento de los municipios cacereños.

La presente campaña de solicitud y entrega de plantas de flor se completa con la realizada el pasado mes de abril, en la que se distribuyeron en torno a 47.000 unidades de plantas ornamentales de diez variedades distintas a los 163 municipios solicitantes.