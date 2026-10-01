El municipio pacense de La Parra, segundo con menor renta de España con 15.384 euros

La Parra (Badajoz) fue el segundo municipio con menor renta de España al cierre de 2024, con 15.384 euros, y en la lista de los diez con las cantidades más bajas están otros tres extremeños -Zahínos, 15.507 euros; Higuera de Vargas, 15.791 euros; y Puebla de Obando, 15.925 euros, los tres de la provincia pacense.

La localidad malagueña de Benahavís se situó en 2024 como el segundo municipio con más renta de España -en 2023 ocupaba el puesto 56-, con una media de 79.041 euros, solo por detrás de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que con 92.564 euros se mantiene en primera posición.