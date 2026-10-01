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El municipio pacense de La Parra, segundo con menor renta de España con 15.384 euros

En la lista de los diez con las cantidades más bajas están otros tres extremeños: Zahínos, 15.507 euros; Higuera de Vargas, 15.791 euros; y Puebla de Obando, 15.925 euros, los tres de la provincia pacense.

Redacción

Extremadura |

El municipio pacense de La Parra, segundo con menor renta de España con 15.384 euros
El municipio pacense de La Parra, segundo con menor renta de España con 15.384 euros | Diputación de Badajoz

La Parra (Badajoz) fue el segundo municipio con menor renta de España al cierre de 2024, con 15.384 euros, y en la lista de los diez con las cantidades más bajas están otros tres extremeños -Zahínos, 15.507 euros; Higuera de Vargas, 15.791 euros; y Puebla de Obando, 15.925 euros, los tres de la provincia pacense.

La localidad malagueña de Benahavís se situó en 2024 como el segundo municipio con más renta de España -en 2023 ocupaba el puesto 56-, con una media de 79.041 euros, solo por detrás de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que con 92.564 euros se mantiene en primera posición.

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