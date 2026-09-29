Una mujer sufre una crisis de ansiedad en un incendio en una vivienda de Villanueva de la Serena

Una mujer de 30 años de edad ha sido atendida por una crisis de ansiedad tras el incendio declarado en una vivienda de Villanueva de la Serena (Badajoz).

Una llamada al 112 de Extremadura ha alertado sobre las llamas declaradas en un domicilio de la calle Jabata, que ha registrado daños materiales, y hasta donde se han desplazado los recursos de emergencias.

La víctima ha sido atendida en el lugar y trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva, donde ha ingresado en estado leve.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, un equipo médico del Punto de Atención Continuada de Villanueva de la Serena, efectivos de la policía local y nacional, y una dotación del parque de bomberos de la Diputación de Badajoz en la localidad.