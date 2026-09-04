SUCESOS

Una mujer herida en una colisión entre dos vehículos en Navalmoral de la Mata

La víctima ha sufrido un traumatismo cervical y ha sido trasladada al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

Redacción

Extremadura |

Ponle Freno - cartón - logo
Ponle Freno - cartón - logo | atresplayer.com

Una colisión por alcance con dos vehículos implicados en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata ha provocado heridas leves a una mujer de 53 años.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 9,45 horas en el kilómetro 1,5 de la carretera autonómica Ex-119, según informa el 112 de Extremadura.

La víctima ha sufrido un traumatismo cervical y ha sido trasladada al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, efectivos de la Guardia Civil y de la policía local.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid