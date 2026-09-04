Una mujer herida en una colisión entre dos vehículos en Navalmoral de la Mata

Una colisión por alcance con dos vehículos implicados en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata ha provocado heridas leves a una mujer de 53 años.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 9,45 horas en el kilómetro 1,5 de la carretera autonómica Ex-119, según informa el 112 de Extremadura.

La víctima ha sufrido un traumatismo cervical y ha sido trasladada al Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, efectivos de la Guardia Civil y de la policía local.