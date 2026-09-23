Una mujer de 36 años resulta herida "menos grave" con policontusiones al ser atropellada en Don Benito

Una mujer de 36 años ha resultado herida de carácter 'menos grave' este martes al ser atropellada por un vehículo en la localidad pacense de Don Benito.

Según los datos aportados por el 112 de Extremadura, a las 10,00 horas de este martes se ha recibido una llamada alertando de que una mujer había sido atropellada en la calle Manzanedo de Don Benito.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y una patrulla de la Policía Local.

La mujer atropellada, de 36 años, presentaba policontusiones, y tras ser asistida en el lugar del accidente, ha sido trasladada en estado 'menos grave' al Hospital Don Benito- Villanueva.