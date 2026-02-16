SUCESOS

Muere un hombre de 65 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Badajoz

Tras unos 40 minutos de maniobras de reanimación, finalmente, fue decretado el fallecimiento del referido hombre.

Redacción

Extremadura |

Un varón de 65 años ha fallecido en la noche de este pasado sábado, tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en el entorno de la Plaza Alta de Badajoz.

Así lo han confirmado fuentes de Cruz Roja, cuyos efectivos han prestado apoyo al 112 movilizándose para la intervención un vehículo de intervención rápida y una ambulancia de soporte vital avanzado, a las cuales se ha sumado una unidad medicalizada del 112.

No obstante, tras unos 40 minutos de maniobras de reanimación, finalmente, fue decretado el fallecimiento del referido hombre.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 21,15 horas del sábado, no estando esta intervención relacionada con el Carnaval de Badajoz, según han subrayado esas mismas fuentes.

