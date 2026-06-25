MSU-Norte plantea 20 enmiendas a los PGEx de 2026 centradas en Plasencia y su entorno

La Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura ha presentado un paquete de 20 propuestas de enmienda a los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) de 2026 con el objetivo de reforzar las inversiones en Plasencia y las comarcas del norte de la región.

La plataforma, integrada por entidades sociales, empresariales y profesionales, ha trasladado sus propuestas a los cuatro grupos parlamentarios de la Asamblea de Extremadura.

En ellas defiende "una mayor inversión para afrontar retos relacionados con la conectividad, la despoblación, el desarrollo económico y la cohesión territorial", según ha indicado este miércoles el portavoz del MSU-Norte, Francisco Martín.

Entre las diez iniciativas consideradas prioritarias figura la licitación e inicio de las obras del tramo pendiente de la autovía EX-A1 entre Moraleja y Monfortinho, la puesta en marcha de un estudio para un sistema de 'Cercanías' de Extremadura que combine tren y transporte por carretera y la ejecución de las obras de remodelación de Martín Palomino y la avenida de España de Plasencia.

La organización también ha reclamado el desarrollo de nuevas vías rápidas en el norte extremeño, el impulso de la plataforma logística de Fuentidueñas, un refuerzo tecnológico y de investigación para el Centro de Agricultura Ecológica de Montaña (CAEM) de Plasencia y la creación de nuevos espacios museísticos vinculados al Salón de Otoño de Pintura y al legado del escultor Jiménez Carrero.

Asimismo, ha solicitado la creación del Consorcio Plasencia Ciudad Histórica y la puesta en marcha del Personero del Común, institución prevista en el Estatuto de Autonomía de Extremadura con sede en la ciudad placentina.

Entre las diez propuestas complementarias figuran la ampliación del edificio múltiple de la Junta de Extremadura en Plasencia, el impulso al aeródromo de Mirabel para usos civiles y turísticos, la construcción de un nuevo puente sobre el río Jerte, medidas para fomentar la vivienda pública rural y la licitación de las obras del colegio de Las Huertas de la Isla y del centro de salud de Valcorchero.

El portavoz de MSU-Norte ha defendido que estas actuaciones "contribuirían a mejorar la conectividad, fortalecer los servicios públicos y favorecer el desarrollo económico y social del norte de Extremadura".