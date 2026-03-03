Montánchez prepara un festival para conmemorar el paso de Carlos V por la localidad y para ensalzar su jamón

La localidad cacereña de Montánchez está preparando un festival para el sábado 2 de mayo que aúna historia y gastronomía en torno a la figura del emperador Carlos V y al producto estrella del municipio, el jamón. Y es que hace 500 años, en 1526, Carlos V pasó por este pueblo camino de Sevilla, para contraer matrimonio con Isabel de Portugal, un hecho histórico que se recreará en la plaza, que se ambientará acorde con aquella época.

Los más pequeños darán la bienvenida al emperador y, tras la recepción oficial, se celebrará un combate de cortadores de jamón en el que participarán cuatro profesionales, cada uno en representación de una empresa local. Al terminar, la población podrá degustar el jamón que se haya cortado, para continuar una fiesta gastronómica y la elaboración de dulces típicos regados con vino de pitarra. La jornada concluirá con un concierto en el Castillo de Montánchez, y se entregará el galardón 'Más bueno que un jamón de Montánchez'.

Los detalles de la programación de este certamen histórico-gastronómico se han dado a conocer este lunes en una rueda de prensa en la que han participado la diputada provincial Antonia Molina, así como el alcalde de Montánchez, Joaquín Plana, junto a representantes de la organización de este evento, como Jaime Ruiz Peña, que trabaja desde hace tiempo en la conmemoración del hecho histórico de la visita del emperador.

El alcalde ha relatado que una leyenda habla de que Carlos V probó el jamón a su paso por Montánchez pero "lo que si es cierto es que el jamón de Montánchez se elabora aquí desde hace siglos y que siempre ha sido un producto reconocido por su extraordinaria calidad, por su sabor y por una forma de hacer las cosas que se ha transmitido de generación en generación".

"Por eso, aprovechando que este año se cumplen 500 años del paso del emperador por tierras montanchegas, hemos pensado que era el momento perfecto para unir historia, tradición y orgullo por lo nuestro, y crear un festival dedicado al emperador y, sobre todo, al jamón de Montánchez", ha reiterado.

La diputada provincial Antonia Molina ha reiterado que el objetivo de este certamen es "promover el producto gastronómico estrella, el jamón de Montánchez; fomentar el desarrollo económico y local y, sobre todo, mostrar al mundo el potencial turístico de Montánchez y de toda su comarca", que es un "vergel desconocido".

Por su parte, el presidente de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y Tamuja (Adismonta), Francisco Giraldo, ha incidido en que la principal labor de la entidad y el objetivo de este certamen "es la dinamización de la comarca y el apoyo a los empresarios", que son los impulsores de este festival.