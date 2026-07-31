CULTURA

El Ministerio de Cultura impulsa la cooperación cultural en la frontera hispano-portuguesa con el Foro Cultura y Ruralidades

El 8 de agosto se celebrará el Encuentro de la Red de Festivales y Gestores Culturales del Tajo Internacional dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de Marvão y Valencia de Alcántara.

Redacción

Extremadura |

El Ministerio de Cultura impulsa la cooperación cultural en la frontera hispano-portuguesa con el Foro Cultura y Ruralidades
El Ministerio de Cultura impulsa la cooperación cultural en la frontera hispano-portuguesa con el Foro Cultura y Ruralidades | Ayto. Zafra

El Ministerio de Cultura impulsa la cooperación cultural en la frontera hispano-portuguesa con la programación expandida del Foro Cultura y Ruralidades

El 8 de agosto se celebrará el Encuentro de la Red de Festivales y Gestores Culturales del Tajo Internacional dentro de la programación del Festival Internacional de Cine de Marvão y Valencia de Alcántara

Además, a lo largo de septiembre el proyecto ‘Tras el telón de corcho’ presentará propuestas artísticas en espacios diversos, como el embalse de Alqueva, el Puente de Ajuda o el municipio Los Santos de Maimona

Estas actividades se realizarán en el marco del Foro Cultura y Ruralidades, que celebrará su novena edición del 20 al 22 de octubre en Zafra, Badajoz

En esta edición el Foro pondrá el acento en la cooperación cultural en contextos rurales fronterizos de ámbito transnacional y transregional, así como en las hibridaciones que generan culturas de frontera, con una atención específica al contexto portugués

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