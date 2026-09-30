El Ministerio de Agricultura entrega a los regantes del Canal de Orellana obras de modernización tras invertir más de 25,6 millones

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha entregado hoy las obras de modernización de regadíos en la comunidad de usuarios del Canal de Orellana, tras una inversión de 25,6 millones de euros. Las actuaciones se enmarcan en el programa para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cuentan con la cofinanciación de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Las actuaciones, ejecutadas a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), ha consistido en la sustitución de las canalizaciones existentes y en la modernización de la gestión del riego mediante la implantación de nuevas tecnologías, automatismos, sistemas de telemetría y telecontrol, que permitirán mejorar de forma significativa la eficiencia y ahorro en el uso del agua.

Esta modernización beneficia a 6.139 profesionales del sector agrario que cultivan 53.764 hectáreas en 17 municipios de las provincias de Cáceres y Badajoz. En concreto, la actuación se extiende a Alcollarín, Almoharín, Campo Lugar, Escurial, Madrigalejo y Miajadas, en la provincia de Cáceres, y a Acedera, Don Benito, Guareña, Medellín, Navalvillar de Pela, Orellana la Vieja, Rena, San Pedro de Mérida, Santa Amalia, Villanueva de la Serena y Villar de Rena, en la provincia de Badajoz.

Según ha explicado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Benal, estas actuaciones se traducen en mejoras muy concretas para los agricultores, como un mayor control del agua y reducción de pérdidas, más información para decidir cuándo y cuánto regar y unas infraestructuras preparadas para trabajar de manera más eficiente.

El proyecto también ha supuesto además la implementación de medidas medioambientales destinadas a la protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas, como la plantación de masas forestal, escalas de salvamento para los animales en el cauce del canal y cajas nido para aves insectívoras de la zona.

Con esta entrega, el ministerio pone a disposición de los regantes unas infraestructuras modernizadas, que contribuirán a mejorar la eficiencia y la viabilidad de sus explotaciones.

Begoña García ha resaltado que se ha cumplido el 100 % de los hitos y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con 95 actuaciones y una inversión superior a los 1.200 millones de euros.

El Gobierno de España da así continuidad a una línea de trabajo que comenzó hace años parar acelerar la modernización de los regadíos españoles, para que los agricultores dispongan de explotaciones más preparadas para afrontar los retos del futuro.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación ha estado acompañada por el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana y los presidentes de las empresas públicas SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, y TRAGSA, Jesús Casas.