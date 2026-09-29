El Ministerio de Agricultura entrega las obras que benefician a más de medio millar de regantes de Valdecañas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha entregado este lunes las obras de modernización en la comunidad de regantes del Plan de Riegos de Valdecañas (Cáceres), tras una inversión de 9,4 millones de euros.

Las actuaciones se enmarcan en el Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y cuentan con la cofinanciación de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Las nuevas infraestructuras, ejecutadas a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), se componen de cuatro plantas fotovoltaicas para suministrar la energía necesaria para el funcionamiento de los equipos de bombeo instalados en los sectores de riego I, II, III y V de la zona regable, lo que supondrá una reducción importante de los costes energéticos que soportan las explotaciones.

La actuación beneficia a 564 agricultores que cultivan 4.016 hectáreas en los municipios de Almaraz, Belvís de Monroy y Saucedilla, en la provincia de Cáceres. La mejora de la eficiencia energética supondrá una importante reducción de las emisiones de CO2.

De esta manera, según ha explicado la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, estas infraestructuras van a permitir a los regantes "algo fundamental" como la reducción de los costes energéticos, así como lograr un uso más eficiente del agua y de la energía.

El proyecto ha incluido la implementación de medidas medioambientales destinadas a la protección y recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas, como la creación de cubiertas vegetales, la construcción de charcas bebederos y otras medidas para la mejora de la habitabilidad de la fauna.

Con esta entrega, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "cumple el compromiso" adquirido con los regantes de la zona y pone a su disposición unas infraestructuras ya terminadas para mejorar la eficiencia y la viabilidad de sus explotaciones.

CASI 60 MILLONES DE EUROS EN EXTREMADURA

Durante el acto de entrega, Begoña García ha recordado que a través del PRTR, el Gobierno de España ha movilizado en Extremadura más de 59,8 millones de euros en seis actuaciones de modernización de regadíos.

Esto demuestra, ha señalado, que el Gobierno "sí está apostando de verdad por el campo extremeño". La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación ha estado acompañada por el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez Mulero, y el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García Muñoz.