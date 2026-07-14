Los militares de la Brigada 'Extremadura' XI se desplegarán en Letonia a finales de año

La Brigada 'Extremadura' XI se desplegará a finales de año en Letonia durante un periodo de unos seis meses aproximadamente y con una misión que se enmarca en la presencia militar de la OTAN en la parte oriental de la alianza como elemento de su postura reforzada de disuasión y defensa, que se ha mejorado en los últimos años para reflejar la nueva realidad de seguridad en la zona euroatlántica.

El teniente coronel Francisco del Viejo Macarro, jefe de la Oficina de Comunicación de la Brigada XI, ha anunciado este despliegue en declaraciones a los medios con motivo de la visita a la Base General Menacho en Bótoa de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para imponer la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco a personal civil, Ana María Serra, madre de la sargento 1º Débora Grau fallecida en 2021 en acto de servicio y a la que se reconoce su apoyo a las familias que han perdido a un ser querido en el Ejército y el legado solidario de su hija.

Previamente, la ministra ha participado en un encuentro en el que le han actualizado la situación de la Brigada 'Extremadura' XI, respecto a lo cual el teniente coronel Del Viejo ha recordado que "ahora mismo" está liderando la misión europea de apoyo a Ucrania con el general Álvaro Díaz a la cabeza.

De igual modo, ya tienen la orden de ir preparando un despliegue a finales de año en Letonia, por lo que sería la quinta vez que la Brigada XI es unidad base generadora en dicho país y sobre lo que ha matizado que no puede aportar "muchos detalles" porque "ahora mismo todavía" están iniciando los preparativos y que, en todo caso y tras el periodo de vacaciones estivales, la Brigada liderará una preparación operativa para desplegarse a finales de año en Letonia.

La misión es la misma que "hasta ahora" y no se pueden dar datos concretos, pero las rotaciones "normalmente" son de seis meses y sería desde finales de 2026 a mayo de 2027 aproximadamente, ha indicado, junto con que la Brigada lidera ese contingente con un número de efectivos "aproximados a los que ahora mismo están en zona".

"No puedo entrar en detalles porque hay unidades que no son de la Brigada XI que están implicadas dentro del despliegue, aunque lideremos nosotros", ha señalado, junto con se mueven "más o menos" en las cifras que "ahora mismo" hay en la zona.

Sobre la misión en sí, enmarcada en la OTAN, y preguntado por si es la más delicada respecto a las cuatro anteriores por la actual situación y tensión en la zona, ha expuesto que "no tiene por qué". "Es decir, esta misión la abrió, como hemos comentado antes, la Brigada XI si no recuerdo mal en el 2017, creo que en verano y, como digo, es el quinto despliegue. Cada vez estamos incrementando nuestra presencia, y hablo de unidades de OTAN, en el flanco este", ha aseverado.

"No tiene por qué haber incrementado el nivel de nada. Simplemente, pues es un compromiso que tenemos con el resto de países de la OTAN, se decide que hay que incrementar el número de fuerzas en ese flanco y ahí es donde estamos; pero esta misión no va a cambiar en nada en incremento de gente, ni en cambio de misión, es lo mismo que ahora mismo, a día de hoy, se está haciendo en Eslovaquia, en Letonia, etcétera", en cuanto a disuasión se refiere.

De igual modo, ha incidido en que "en principio la misión sigue siendo la misma, con los mismos aliados que hemos tenido en los últimos años", la última vez hace "exactamente" dos años cuando volvieron de allí. Sobre el número de efectivos desplegados, no ha podido aportar una cifra al estar "todavía" en el periodo inicial de componer el cuadrante de personal, sumado al hecho de que hay unidades implicadas que no son de la Brigada XI, y en todo caso ha precisado que el último destacamento mandado a Letonia estaba en torno a las 700 personas, aunque no todos de la citada brigada con sede en la Base de Bótoa.

Interpelado también por si podría condicionar futuras rotaciones en el marco por ejemplo de la ONU en otros destinos, el teniente coronel ha abundado en que "no tendría por qué, porque al final hay un ciclo de disponibilidad" y el alto mando "sabe exactamente a qué tipo de unidades le tienen que pedir los esfuerzos".

Y es que, como ha explicado, hay un calendario de unidades que están en diferentes ciclos de disponibilidad y se decide que la Brigada tiene que entrar en un turno en Letonia, ante lo que se sabe qué capacidades restan, porque se está hablando de despliegue, pero también tienen que saber qué capacidades se tienen aquí "para afrontar cualquier tipo de operación que hubiese en territorio nacional".

El fin de la misión es la misma que hasta ahora, según Del Viejo, que sobre la Brigada 'Extremadura' XI ha detallado que la mayor parte de la misma está en la Base General Menacho de Bótoa, unos 3.000 militares, pero que tienen un regimiento, el Tercio Viejo de Sicilia, que está en San Sebastián y, en total, son en torno a 3.500 los que la componen.