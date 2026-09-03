Miles de personas salen a las calles en Extremadura en apoyo del pueblo ceutí

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha remarcado su "apoyo" al pueblo de Ceuta ante una situación en la ciudad autónoma que, a su juicio "no va de siglas, no va de partidos políticos", sino que "va de defender entre todos, todos juntos, la dignidad del país".

Guardiola ha participado esta tarde en Cáceres en la concentración a favor de Ceuta en la Plaza Mayor de la capital cacereña donde, según datos de la Policía Nacional, se han concentrado unas 10.000 personas.

Con pancartas de 'Ceuta es España', 'Ceuta no se vende' y gritos contra el presidente del Gobierno por la gestión de la crisis, los cacereños han salido a la calle para mostrar su apoyo a los ceutíes en el día de su Ciudad Autónoma.

Así, la presidenta extremeña ha valorado que "hoy es un día perfecto para mostrar nuestro cariño y nuestra solidaridad a todos los caballas, a todos los ceutíes, que están demostrando una fuerza brutal y que no están solos", ha expresado en declaraciones a los medios minutos antes de comenzar la concentración.

En este sentido, ha subrayado la importancia de transmitir "apoyo" y "cariño" a la población en Ceuta desde Cáceres y desde toda Extremadura. "Queremos darle ese mensaje y por eso sólo hay que ver cómo está la Plaza Mayor de Cáceres, de las muestras de apoyo y de cariño de todos los cacereños. Estoy convencida que de toda Extremadura y también estoy segura de que va a ser una constante en todo nuestro país", ha aseverado la jefa del Ejecutivo regional.

FERNÁNDEZ CALLE CRITICA AL "TRAIDOR PEDRO SÁNCHEZ"

La cita también ha contado con la presencia del vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle, de Vox, quien ha advertido de que la entrada de "casi 100.000 personas" en Ceuta supone una "invasión de España", algo de lo que ha culpabilizado al Gobierno de Marruecos y al "traidor Pedro Sánchez".

"Marruecos es quien está detrás absolutamente de todo. Es quien ha ordenado, quien ha pergeñado, quien ha ejecutado esa invasión. Esa invasión que tiene un objetivo claro y es echar a los ceutíes, echar a los españoles de Ceuta, y anexionarse Ceuta y Melilla", ha indicado Fernández Calle.

En todo caso, ha subrayado que "el Gobierno de Marruecos, Marruecos no es el único culpable de la invasión de Ceuta", sino que "también lo es el traidor de Pedro Sánchez, el felón de Pedro Sánchez y el gobierno socialista de la nación, que con su inacción y con su colaboración necesaria han facilitado que Ceuta ahora mismo sea una nueva Lampedusa".

En su intervención ante los medios, Fernández Calle ha insistido en que Vox y los ciudadanos con sus muestras de apoyo en concentraciones esta tarde no van a permitir esta situación "porque Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".

"No vamos a permitirlo. Hoy están aquí todos los españoles, en todas las ciudades de España, por supuesto en Cáceres y en toda Extremadura, para no permitirlo", ha remarcado el vicepresidente de la Junta y consejero.

"Nosotros estamos aquí con los ceutíes y por los ceutíes. Estamos aquí con Ceuta y por Ceuta. Estamos contra Marruecos, contra el invasor y estamos también contra el gobierno felón de Pedro Sánchez, el gobierno traidor de Pedro Sánchez, porque Ceuta no se vende, Ceuta se defiende", ha insistido.

Ambos han participado esta tarde en Cáceres en la concentración convocada por la FEMP en apoyo a Ceuta, junto al alcalde de la ciudad, Rafael Mateos, y otros miembros de la corporación municipal, excepto los concejales de PSOE y Unidas Podemos que no han asistido al llamamiento.

MANIFIESTO

Según las cifras aportadas por la Policía Nacional, unas 10.000 personas se han reunido en la Plaza Mayor de Cáceres donde el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha leído un manifiesto conjunto en el que se muestra el "apoyo firme y sin fisuras a Ceuta y a todos los ceutíes ante la gravísima situación que vive la ciudad desde la entrada masiva e irregular de miles de personas por la frontera los días 30 y 31 de julio".

"La soberanía española sobre Ceuta no se cuestiona. La integridad territorial de España no se negocia", recoge el manifiesto leído por el regidor cacereño en el que se recuerda que Ceuta y sus ciudadanos están afrontando una presión extraordinaria que está poniendo a prueba sus recursos, sus servicios públicos y su capacidad para mantener la normalidad" pero "también está poniendo a prueba a España" y la capacidad para proteger sus fronteras, garantizar la seguridad y defender la integridad del territorio.

El texto recoge que Ceuta no puede afrontar en solitario "esta situación excepcional" por lo que la respuesta debe venir del Estado y se debe contar con el compromiso de todas las administraciones, incluida la Unión Europea. "Ceuta no puede asumir en solitario las consecuencias de una situación que afecta al conjunto de España y de Europa", ha dicho Mateos.

Por ello, los ayuntamientos piden al Gobierno de España que refuerce los medios del Estado en Ceuta, una financiación extraordinaria que permita hacer frente a los costes de esta emergencia, y que el Gobierno de España haga uso de todos los instrumentos y medios que ofrece la Unión Europea.

Al mismo tiempo, se muestra el rechazo a "cualquier forma de odio, racismo o enfrentamiento". "El respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas pasa necesariamente por defender la legalidad, la seguridad y nuestras fronteras", recoge el manifiesto que concluye que "Ceuta somos todos".

Cabe recordar que otros consejeros del Ejecutivo regional han participado en distintas concentraciones que se han desarrollado en ciudades extremeñas como Badajoz, donde ha estado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista; así como en Plasencia, Navalmoral de la Mata, Trujillo, Coria, Don Benito o Zafra, que han contado con la presencia de miembros del Gobierno autonómico.