Mil extremeñas citadas en agosto por el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha citado a más de 1.000 mujeres extremeñas para realizarse mamografías durante el mes de agosto de 2026, dentro del Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama.

En concreto, se han citado a 1.057 extremeñas de Cáceres, Don Benito y Zafra para realizarse la prueba en el hospital de cada localidad.

La disminución del número de citas está relacionada con la época estival, así como con la reducción de lugares para realizarse las mamografías, ha explicado este sábado la Junta de Extremadura en un comunicado.

El Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama de Extremadura, que se viene desarrollando desde 1998, se dirige a todas las mujeres de 47 a 69 años residentes en la región y a aquellas de 40 a 46 años con antecedentes de cáncer de mama en primer grado.