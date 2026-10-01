De Miguel denuncia que la Junta “deja de lado” a regantes como los de Orellana frente al “fraude” de Tierra de Barros

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha recriminado a la Junta de Extremadura que invierta en el regadío de Tierra de Barros, un regadío que como ha dicho es una “estafa” y un “fraude”, en lugar de “mantener en condiciones los regadíos ya consolidados que se están cayendo a cachos”. Así, De Miguel ha denunciado que la administración regional “está dando la espalda” a 6.500 regantes del Canal de Orellana.

“Lo único que quieren es seguir aumentando el engaño a los agricultores de Tierra de Barros”, ha señalado De Miguel en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Natural que ha tenido lugar este miércoles en la Asamblea de Extremadura.

En la Comisión, la portavoz de Unidas por Extremadura ha preguntado al director general de Regadíos e Infraestructuras Rurales sobre el cambio de opinión de la consejería de Agricultura desde que gobernara Vox en 2024 con el ex consejero Ignacio Higuero cuando hablaba de la “inviabilidad” del proyecto de regadío de Tierra de Barros y “acusaba al partido socialista de esconder los avisos de inviabilidad de la Unión Europea y exigía al gobierno central que se implicara la financiación”.

“Según Vox, en 2023, sin la Unión Europea, el proyecto era inviable, estamos en 2026, seguimos sin financiación europea, pero ahora ustedes ponen 20 millones de euros en el presupuesto y esto ya está solucionado”, ha denunciado De Miguel que además ha puesto en evidencia que digan que en enero empiezan las obras sin un convenio con la comunidad regante, sin lista de reserva hasta abril donde se pueda modificar el proyecto y sin financiación europea. “A mí me parece curioso cuando esos 20 millones que ustedes van a poner no representan ni el 6% del total del proyecto”, ha señalado la portavoz que además ha puesto en duda la estimación de 373 millones de euros de coste del proyecto debido a la subida del precio de combustibles y materiales.

De Miguel ha señalado además que es “una broma de mal gusto” que digan que con 20 millones de euros comienza el regadío de Tierra de Barros, “eso no es dar certeza a los agricultores, eso es seguir la estafa” y ha preguntado al director general sobre la rentabilidad del regadío cuando “ahora mismo está en crisis” y sobre los 350 millones de euros restantes del proyecto.

También ha cuestionado las “fórmulas de financiación público-privadas” que incluía el acuerdo de gobierno entre PP y Vox. “¿De qué estamos hablando, de que fondos de inversión pongan el dinero para que finalmente sean ellos los que se queden con las tierras del regadío Tierra de Barros?”, ha preguntado De Miguel y ha evidenciado que este regadío es “el único que no cuenta con una concentración parcelaria”. “Cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de ingeniería se lleva las manos a la cabeza y piensa que es un despropósito”, ha señalado.

La portavoz de Unidas por Extremadura además ha criticado la ausencia del consejero de Vox esta semana en las dos entregas de obras de modernización de los regadíos de Valdecañas y Orellana con fondos estatales, entrega a la que sí asistió la portavoz de Unidas por Extremadura. De Miguel ha señalado que al consejero parece “no importarles” los 654 regantes de Valdecañas que van a mejorar la eficiencia energética de sus regadíos, ni los 6500 de Orellana. Algo que, como ha señalado, pone en evidencia que “anteponen el interés partidista de Vox al interés de la región”.

Por último, De Miguel ha acusado a la consejería de “dejar de lado” los regadíos que ya están consolidados como es el caso de Orellana y ha reclamado la mejora del canal principal porque como le ha recordado al director general es “competencia directa” de la Junta.