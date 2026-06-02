La Mesa General de Negociación aprueba un reglamento de funcionamiento y la constitución de 5 grupos de trabajo

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha presidido este lunes en Mérida la Mesa General de Negociación en la que se han tratado dos temas principalmente, la aprobación del reglamento de funcionamiento de la misma y la creación de una comisión negociadora para la formación de grupos de trabajo enfocados en distintos ámbitos relacionados con los empleados públicos.

Manzano se ha mostrado satisfecha por estos "grandes logros" que se han acordado en la reunión ya que, ha puntualizado, "por fin esta Mesa General va a contar con un reglamento de funcionamiento" porque "aunque parezca increíble, no contaba con él".

Por todo ello, se ha llegado a un consenso partiendo de un texto que se ha elaborado desde la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social y al que se han añadido "distintas mejoras que han ido proponiendo los agentes sociales".

Una de las principales cuestiones que se han acordado es que las reuniones sean como mínimo dos al año, anteriormente era una única convocatoria, y que estén representados los tres grandes ámbitos, Administración General, Sanidad y Educación (docentes no universitarios) con un aumento de la representación sindical a un miembro más, el representante de cada una de las organizaciones sindicales y tres personas especializadas en cada uno de estos ámbitos.

Junto a esto, ha añadido la consejera, había preocupación por ser "operativos" e ir de la mano de los agentes sociales en todas y cada una de las mejoras que se quieren implementar para el principal activo de la Administración "que son los 50.000 empleados públicos que tenemos en Extremadura".

Para ello se ha acordado constituir cinco grupos de trabajo sobre diferentes materias retribuciones y carrera profesional, empleo público, condiciones laborales, conciliación de la vida personal y laboral y servicios sociales.

Ha aseverado que "es fundamental sentarse, ver cuáles son las propuestas de los agentes sociales y llegar a acuerdos que mejoren la vida de esos empleados públicos" y ha recalcado que "hoy es un buen día para llegar a acuerdos y seguir avanzado en ese diálogo social que desde esta consejería vamos a impulsar".

Asimismo, la consejera ha anunciado que la Mesa General de Negociación se reunirá nuevamente en breve para aprobar el I Plan de Igualdad de la Junta de Extremadura después de que la Comisión de Igualdad haya concluido su trabajo.