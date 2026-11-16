Mérida invertirá 2,3 millones de euros en un nuevo plan de asfaltado por toda la ciudad

El Ayuntamiento de Mérida destinará 2,3 millones de euros a un nuevo plan de refuerzo y mejora del asfaltado en diferentes calles y avenidas de la ciudad. Así lo ha anunciado este lunes la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, que ha destacado que será el noveno plan de estas características desarrollado en los últimos diez años.

Las actuaciones se distribuirán en cuatro lotes. El primero, con 665.200 euros, abarcará las zonas Sur y Centro, mientras que el segundo, dotado con 707.584 euros, llegará a la zona Norte y la barriada de San Juan.

Por su parte, Nueva Ciudad concentrará los trabajos del tercer lote, con una inversión de 676.715 euros. El cuarto, con 250.499 euros, estará destinado a reponer la señalización viaria afectada por las obras.

El proyecto permitirá renovar los firmes que presentan un mayor deterioro por el paso del tiempo y mejorar las condiciones de seguridad y circulación. Entre las vías incluidas figuran las avenidas Reina Sofía, Lusitania, Extremadura y Eugenio Hermoso, el Paseo de Roma y numerosas calles de San Juan.

El plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de cuatro meses. Además, Silvia Fernández ha señalado que esta inversión responde al compromiso municipal con el mantenimiento de las infraestructuras viarias y la mejora progresiva de los distintos barrios de Mérida.