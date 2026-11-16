Ingresa en prisión el varón que hirió a dos policías en Cáceres este pasado sábado en el entorno del Gran Teatro

El varón que hirió a dos policías nacionales en Cáceres, un individuo que cuenta con numerosos antecedentes por atentado a agentes de la autoridad y por delitos contra el patrimonio, ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial.

Los hechos ocurrieron a las 00:05 horas del sábado en las confluencia de la calle San Antón y Parras, junto al Gran Teatro, según ha informado la Policía Nacional.

Un patrulla se dirigió a la zona tras la llamada de unos viandantes que alertaban de que un individuo esta causando daños a unos vehículos.

A llegar al lugar, el varón, en actitud muy violenta, sacó un cuchillo e intentó agredir a los agentes.

Durante el forcejeo para reducirle, uno de los policías sufrió la rotura de la falange de un dedo y el otro una contusión en la rodilla, pero no precisaron ingreso hospitalario.

Tras ser detenido, este sábado pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.