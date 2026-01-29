TELEFONÍA

Mérida contará con un nodo avanzado de Telefónica para potenciar el procesamiento de datos

Contribuirá a la transformación digital de las empresas e instituciones y que hace de servidor para el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos.

Redacción

Extremadura |

telefónica_643x397 | Economía Digital

Telefónica está desplegando 17 nodos por España, uno de ellos en Mérida, dentro de un plan para ofrecer infraestructuras tecnológicas competitivas, sostenibles y seguras, basadas en Edge Computing, una red avanzada que contribuirá a la transformación digital de las empresas e instituciones y que hace de servidor para el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos.

En un comunicado, ha advertido de "la creciente demanda de cómputo, inteligencia artificial (IA), energía y suelo técnico".

El proyecto se complementa con la red de Telefónica en tecnología fija (FTTH) y móvil (5G) y "propiciará una nueva ola de crecimiento gracias a arquitecturas abiertas, diferenciales e interconectadas", ha indicado.

Ha explicado que este tipo de nodos actúa como servidor para el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos, funciones que se pueden realizar lo más cerca posible de esos datos, "en el borde o Edge", a diferencia de los centros de datos tradicionales o del Cloud Computing.

Las infraestructuras de este Plan Edge se localizan en centrales -que ahora funcionarán como centros de datos-, siempre en cumplimiento de altos requisitos de disponibilidad a cliente, así como de las condiciones de seguridad necesarias para su implantación y mantenimiento.

