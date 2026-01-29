Mérida contará con un nodo avanzado de Telefónica para potenciar el procesamiento de datos

Telefónica está desplegando 17 nodos por España, uno de ellos en Mérida, dentro de un plan para ofrecer infraestructuras tecnológicas competitivas, sostenibles y seguras, basadas en Edge Computing, una red avanzada que contribuirá a la transformación digital de las empresas e instituciones y que hace de servidor para el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos.

En un comunicado, ha advertido de "la creciente demanda de cómputo, inteligencia artificial (IA), energía y suelo técnico".

El proyecto se complementa con la red de Telefónica en tecnología fija (FTTH) y móvil (5G) y "propiciará una nueva ola de crecimiento gracias a arquitecturas abiertas, diferenciales e interconectadas", ha indicado.

Ha explicado que este tipo de nodos actúa como servidor para el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos, funciones que se pueden realizar lo más cerca posible de esos datos, "en el borde o Edge", a diferencia de los centros de datos tradicionales o del Cloud Computing.

Las infraestructuras de este Plan Edge se localizan en centrales -que ahora funcionarán como centros de datos-, siempre en cumplimiento de altos requisitos de disponibilidad a cliente, así como de las condiciones de seguridad necesarias para su implantación y mantenimiento.