Mérida acoge desde este martes la selección de 20 guardias civiles para la Vuelta Ciclista a España

La Escuela de Tráfico de la Guardia Civil en Mérida acoge este martes y el miércoles las pruebas de selección de 20 agentes que formarán parte de la Unidad Móvil de Seguridad Vial 'Dámaso Guillén' en la Vuelta Ciclista a España 2026.

Según ha informado el Ministerio del Interior, serán seleccionados un total de 20 agentes entre suboficiales, cabos y guardias civiles que reúnan las capacidades requeridas para formar parte de la UMSV.

La Vuelta Ciclista 2026 tendrá su inicio en Mónaco y su final en la Alhambra de Granada, tras recorrer un total 3.275 kilómetros, que se iniciarán el 22 de agosto y finalizará el 13 de septiembre.

Los aspirantes, miembros de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la modalidad de motoristas, acceden a esta fase final tras haber superado un riguroso proceso de preselección en sus unidades de destino.

Las pruebas de selección evaluarán sus conocimientos teóricos, habilidades en la conducción de motocicletas, aptitudes psicotécnicas y capacidad personal mediante una entrevista.

El cometido fundamental de la UMSV es garantizar la seguridad y movilidad de los ciclistas, equipos, organización y de la caravana publicitaria, en correcta sintonía con el resto de usuarios de la vía.