PAC

Mercedes Morán participa en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Consejo Consultivo de Política Agrícola

Denunciaba en este marco que la PAC recoge un fondo único y un presupuesto insuficiente, entre otros aspectos.

Redacción

Extremadura |

Mercedes Morán participa en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Consejo Consultivo de Política Agrícola
Mercedes Morán participa en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Consejo Consultivo de Política Agrícola | Junta de Extremadura

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, ha participado este jueves en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios que se ha celebrado por videoconferencia.

Durante la reunión, se ha hablado de la asignación y reasignación de los fondos de programas escolares así como de la territorialización del programa de competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios. Entre ellos, la Intervención Sectorial Apícola o la ordenación y fomento de la mejora ganadera para las razas autóctonas.

Del mismo modo, se ha abordado la reforma de la PAC y, en su turno de intervención, Morán ha vuelto a mostrar su rechazo a la propuesta planteada por Bruselas ya que recoge un fondo único y un presupuesto insuficiente, entre otros aspectos.

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La consejera ha insistido en que la propuesta no es buena para los agricultores y ganaderos y pierde su esencia y su razón de ser al quedar diluida con otras políticas; por lo que ha insistido en que debe garantizar la rentabilidad de los productores y proteger la seguridad alimentaria.

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