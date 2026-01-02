El PP ve en el mensaje de Fin de Año de Guardiola la "estabilidad" que Extremadura necesita

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ve en el mensaje de Fin de Año de la presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, lo que los extremeños necesitan, en concreto, "estabilidad, moderación, realidad y seguir poniéndoles en el centro".

Al mismo tiempo, ha defendido que, al igual que propugna Guardiola, "hay que alejarse del ruido y del enfrentamiento para dar la mano al avance y a la prosperidad que nace del diálogo y que tan buenos frutos puede dar" a Extremadura "hoy y en un futuro".

Un mensaje que, según el PP extremeño, transmite el "liderazgo" de la presidenta Guardiola y que "busca la unidad para dar lo mejor a nuestros jóvenes que quieren tener su primera vivienda y empezar su proyecto de vida en Extremadura".

"A los mayores que quieren ser cuidados con respeto y dignidad o a quienes cada mañana levantan la persiana de su negocio y ahora saben que detrás tienen a una administración regional que les apoya para desarrollar su idea y, además, les acompaña", incide Sánchez Juliá, apunta en nota de prensa el PP extremeño.

De igual modo, subraya que es un momento "clave" para darle a Extremadura "la estabilidad que merece", y "para poder seguir avanzando y copando los mejores ránking como lleva sucediendo en los dos últimos años y medios".

Finalmente, el PP regional también desea a todos los extremeños un feliz 2026, y que "con salud y de la mano" la comunidad sea "la protagonista de innumerables logros".