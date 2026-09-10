Medio centenar músicos de España y Portugal se citan en el II Campamento Musical de Pífanos y Tambores de La Albuera

Unos 50 músicos procedentes de diversos puntos de España y Portugal se darán cita este fin de semana en la localidad pacense de La Albuera para participar en el II Campamento Musical de Pífanos y Tambores.

Organizado por el ayuntamiento albuereño y la Federación para el Desarrollo de la Sierra Grande y Tierra de Barros (Fedesiba), este encuentro formativo y cultural busca elevar la excelencia en la interpretación de marchas napoleónicas y reforzar la recreación histórica de la Batalla de La Albuera, Fiesta de Interés Turístico Regional.

La cita ha sido presentada este miércoles en la Diputación de Badajoz por la diputada provincial Paqui Silva; el alcalde de La Albuera y presidente de Fedesiba, Manuel Díaz, y el director de la Escuela Municipal de Pífanos y Tambores de la localidad, Gonzalo Bordes.

Durante el acto, Paqui Silva ha puesto en valor el desarrollo de este tipo de actividades que "ensalzan el patrimonio histórico impulsando el turismo y generando oportunidades en el mundo rural"; mientras que Manuel Díaz ha destacado que este proyecto pretende singularizar al municipio reuniendo a intérpretes de distintas procedencias para confraternizar y perfeccionar la técnica musical.

Asimismo, ha asegurado que este tipo de iniciativas sirven para dinamizar los pueblos a través del turismo y generar actividad económica local, al tiempo que ha recordado que el campamento coincidirá con la primera edición de las Jornadas Cinegéticas y Gastronómicas de la localidad, por lo que se prevé un fin de semana repleto de actividad y con una notable afluencia de visitantes.

A su vez, Gonzalo Bordes ha definido la iniciativa como "un curso de música en toda regla en el que aprenderán a tocar bien el pífano y el tambor", ante lo que ha explicado que el objetivo esencial es llevar la música napoleónica a la práctica, al tratarse de un género "del que se habla mucho y se toca poco".

La actividad está estructurada en cuatro talleres, entre el de iniciación al solfeo, enfocado en mejorar la lectura de partituras; y el de tambor, centrado en el aprendizaje y mantenimiento del ritmo regular en marchas españolas, francesas e inglesas.

El taller de pífanos está dedicado a la ejecución de marchas militares de los siglos XVIII y XIX; y el conjunto es un espacio de integración donde pífanos y tambores interpretarán las marchas aprendidas con sus correspondientes acompañamientos.

Para compartir los resultados con vecinos y visitantes, el público podrá disfrutar de dos desfiles de exhibición, el sábado por la tarde-noche en la Plaza de España y el domingo por la mañana en la zona de El Palenque, integrado en la programación de las Jornadas Cinegéticas y Gastronómicas.

La celebración de este campamento pone de manifiesto la "estrecha" colaboración entre administraciones y entidades locales para fortalecer la cohesión territorial y luchar contra la despoblación mediante el impulso cultural y turístico.

En esta línea de apoyo al municipalismo y a la dinamización de los pueblos, la Diputación de Badajoz ha señalado en nota de prensa que mantiene un compromiso "constante" con la formación y la promoción de la cultura en el ámbito rural, y que una muestra de ello es la aportación cercana a los 415.000 euros anuales destinados al sostenimiento y fomento de las distintas bandas municipales de música de la provincia.