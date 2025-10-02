Las matriculaciones de coches en Extremadura suben un 37,2% en septiembre

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en Extremadura han alcanzado las 1.017 unidades en septiembre, lo que equivale a un incremento del 37,2 por ciento respecto al mismo mes de 2024.

Asimismo, en el acumulado del año se han registrado en la comunidad extremeña un total de 7.595 vehículos vendidos, lo que representa un incremento del 21 por cien5to respecto al mismo período del año anterior, según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) publicados este miércoles.

En el conjunto del país, las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España han alcanzado las 85.167 unidades en septiembre, lo que equivale a un incremento del 16,4 por ciento respecto al mismo mes de 2024, enlazando otro mes en positivo.