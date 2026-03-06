La Matanza Tradicional convierte a Llerena en epicentro de la gastronomía y cultura popular de Extremadura

La trigésima edición de la 'Matanza Tradicional Extremeña' convertirá este fin de semana a Llerena en el epicento de la tradición, la gastronomía y la cultura popular de la comunidad autónoma.

La cita, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, se celebrará este viernes y el sábado, días 6 y 7 de marzo, en la monumental Plaza de Llerena, consolidándose como uno de los grandes reclamos gastronómicos y culturales del sur de Extremadura.

En la presentación oficial de la cita, la diputada de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo de la Diputación de Badajoz, Ana Belén Valls, ha subrayado el compromiso de la institución con este tipo de celebraciones, subrayando que destina más de 300.000 euros a la promoción conjunta de las 35 fiestas declaradas de Interés Turístico Regional en la provincia, porque son una "herramienta clave para dinamizar la economía local y fijar población en el territorio".

Valls ha puesto el acento en el valor patrimonial de la celebración, señalando que "hablar de esta matanza es hablar de tradición, pero también de memoria colectiva", recoge la diputación provincial en una nota de prensa.

Es, añade, recordar cómo durante generaciones esta práctica formaba parte del "calendario familiar, un momento de trabajo compartido, de aprendizaje entre mayores y jóvenes, de transmisión de saberes que no se encuentran en los libros, sino en las manos expertas, en los gestos repetidos año tras año, en las recetas guardadas con cariño y orgullo".

Para Valls, no se trata sólo de una fiesta, sino de una "herramienta poderosa" para dar a conocer la riqueza cultural, para proyectar una "imagen auténtica" de la provincia y para reforzar el atractivo turístico de su municipios.

En esta línea, el alcalde de Llerena, Daniel Lara, ha agradecido el respaldo institucional, que ha calificado de "fundamental" para el crecimiento de una fiesta que cada año aumenta su proyección y número de visitantes y, que para esta edición, contará un guiño especial a las 'matanceras de Llerena'.

Por su parte, la concejala de Festejos y Turismo, María Dolores Millán, ha recordado que se prevé la asistencia de unas 5.000 personas y más de 40 autobuses confirmados.

PROGRAMACIÓN

La jornada comenzará con un desayuno tradicional, donde no faltarán dulces elaborados con manteca de cerdo, acompañados de una copa de aguardiente, como preludio de un día repleto de actividades. Posteriormente, se llevará a cabo la recreación del despiece tradicional del cerdo, guiada por un animador que explicará cada fase del proceso, acercando al público a esta práctica ancestral.

Durante todo el día, vecinos y visitantes podrán disfrutar de degustaciones de platos típicos como migas, cocido, carnes y repostería tradicional, en un ambiente festivo y participativo.

De forma paralela, la Feria del Embutido celebrará su 27ª edición, reuniendo a productores de la región que ofrecerán y pondrán a la venta una amplia variedad de productos extremeños.

La música y los bailes folclóricos completarán la programación, llenando de ritmo y color la Plaza Mayor y contribuyendo a crear un ambiente de convivencia y celebración.

En total, se elaborarán y consumirán productos procedentes de más de diez cerdos, reflejo de la riqueza gastronómica y del espíritu de encuentro que caracteriza a esta tradición.

Como novedades este año, se contará con el concierto de Diván du Don y se duplican las actuaciones tanto de los grupos folclóricos como de las bandas locales.

Además, la Feria del Embutido ha registrado un número de propuestas superior al de años anteriores, lo que ha permitido ampliar el número de stands y espacios de exposición. Por último, en esta edición, se mantiene la tradición de cambiar el speaker encargado de la explicación didáctica del proceso de la matanza. En esta ocasión, será la monologuista Pepa Guillén quien asuma esta labor, ofreciendo un toque fresco y divertido a la jornada.