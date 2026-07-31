Más de la mitad de las empresas familiares extremeñas prevé crecer en 2027 y anuncia inversiones por más de 250 millones

Más de la mitad de las empresas familiares extremeñas prevé crecer en 2027 y anuncia inversiones por valor de más de 250 millones de euros, según una encuesta realizada por la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF), que refleja un clima de confianza entre sus asociados pese al "actual contexto económico y político".

Los datos reflejan la "fortaleza" de un modelo empresarial que apuesta por el desarrollo de sus proyectos, la generación de empleo y la creación de riqueza en Extremadura.

Además de las expectativas de crecimiento, la encuesta pone de manifiesto que una "amplia mayoría" de las empresas familiares mantiene sus planes de inversión y consolida así su papel como "uno de los principales motores económicos" de la región.

El volumen previsto, cifrado en 252 millones de euros, evidencia la confianza del empresariado familiar en el futuro de sus compañías y en las oportunidades que ofrece Extremadura para seguir desarrollando actividad empresarial, ha destacado la AEEF en nota de prensa.

Así, para la asociación, estos resultados muestran la "capacidad de adaptación" y la visión a largo plazo que caracteriza a este modelo empresarial.

"La empresa familiar vuelve a demostrar que, incluso en escenarios complejos, mantiene su compromiso con el crecimiento, la inversión y la generación de oportunidades, y estos datos reflejan la confianza de nuestros empresarios en sus proyectos y en el futuro de Extremadura", ha asegurado el presidente de la AEEF, Juan Carmona.

La encuesta también pone de relieve que los empresarios familiares mantienen una "actitud positiva" respecto a la evolución de sus compañías y continúan planificando nuevas inversiones destinadas a "mejorar su competitividad, impulsar la innovación y reforzar su capacidad de crecimiento".

Estos resultados consolidan a la empresa familiar como "uno de los pilares fundamentales" del tejido productivo extremeño, no solo por su peso económico, sino también por su "capacidad para generar empleo estable, fijar población y contribuir al desarrollo sostenible del territorio".

Recordar que actualmente, la asociación engloba a 600 empresas, pertenecientes a 135 familias empresarias, cuya facturación agregada se cifra en 6.500 millones de euros, lo que representa en torno al 40% del PIB privado regional.