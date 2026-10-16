Más de un centenar de mujeres participan en las Jornadas de Mujeres Rurales celebradas en La Garrovilla

La localidad pacense de La Garrovilla ha acogido este jueves las Jornadas de Mujeres Rurales, organizadas por el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, en las que han participado más de un centenar de mujeres procedentes de diferentes municipios extremeños.

El encuentro ha contado con la presencia de la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera; la alcaldesa de La Garrovilla, Ana Isabel Frutos Pinilla, y la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, Estefanía Rodríguez Silva, que han acompañado a las participantes en esta jornada dedicada a la igualdad de oportunidades, el bienestar de las mujeres y los retos del medio rural.

Durante su intervención, la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, ha reivindicado el papel protagonista de las mujeres en el presente y el futuro de los pueblos extremeños, destacando que el medio rural va mucho más allá de la agricultura y la ganadería y cuenta con mujeres que desarrollan su actividad en ámbitos tan diversos como la educación, la sanidad, el comercio, la cultura, la tecnología, la investigación y el emprendimiento.

La secretaria general ha subrayado que "vivir en el medio rural debe ser una elección y nunca una limitación", y ha defendido la necesidad de garantizar las mismas oportunidades, recursos y libertad de decisión a todas las mujeres, con independencia del municipio en el que residan. En este sentido, ha señalado la importancia de contar con servicios públicos, buenas comunicaciones, oportunidades de empleo y recursos que faciliten la conciliación.

También ha destacado las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para impulsar proyectos empresariales, favorecer el emprendimiento y abrir nuevas oportunidades profesionales desde los municipios rurales.

La intervención ha incluido, además, un reconocimiento a las mujeres que han permanecido en sus pueblos, a quienes han regresado y a las que han elegido el medio rural para comenzar una nueva etapa, así como a las generaciones anteriores que abrieron camino para avanzar hacia una sociedad más igualitaria.

Durante la jornada, las participantes se han organizado en grupos de trabajo para compartir experiencias, analizar necesidades y reflexionar sobre distintas temáticas, entre ellas la prevención de la violencia de género y el autocuidado. Estas dinámicas han favorecido el diálogo y la puesta en común de propuestas desde las experiencias y realidades de las propias mujeres rurales.

'Con nosotras, hay pueblos' es el lema de la campaña que acompaña esta conmemoración y que resume el papel esencial de las mujeres en la construcción de comunidades rurales vivas.