Más del 78 % de los jóvenes con discapacidad en edad laboral están fuera de mercado laboral extremeño

En Extremadura solo el 33,8 % de las personas con discapacidad en edad laboral trabaja o busca empleo, porcentaje que podría caer al 21,8 % entre los jóvenes con discapacidad, según datos del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco.

De acuerdo a este estudio, en España el desempleo juvenil entre las personas con discapacidad creció hasta el 48,6 % en el último año, frente al 24,5 % de los jóvenes en general.

Desde la fundación destacan que el 75 % de los jóvenes con discapacidad no confía en poder independizarse antes de los 35 años y señala que el desempleo y el coste de la vivienda son los principales obstáculos.