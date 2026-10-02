Más de 70 equipos de salud inician este jueves la vacunación intranasal contra la gripe a niños en colegios extremeños

Más de 70 equipos de profesionales sanitarios han iniciado este jueves, día 1 de octubre, de forma simultánea en Extremadura la vacunación intranasal de niños contra la gripe en centros educativos de la región.

Tras recibir el consentimiento escrito de sus padres, niños de entre 3 y 11 años en los más de 400 centros educativos de la comunidad recibirán así la vacuna intranasal en sus colegios, para tratar de evitar el "pico enorme" de gripe que se registró el pasado año entre la población infantil, cuando se llegó a rozar los 500 casos por 100.000 habitantes.

La campaña en colegios se realizará durante los próximos 15 días, y una vez que concluya esta vacunación se iniciará en los centros sociosanitarios y en los centros de salud.

Además, este año ya se repetirá también la medida aplicada el pasado año en la región consistente en la vacunación contra la gripe en los centros de salud en horario de tarde y sin cita.

De este modo lo ha explicado la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, en declaraciones a los medios con motivo del inicio este jueves de la vacunación intranasal a niños en el Colegio Dion Casio de Mérida, donde más del 60 por ciento de los niños del centro han sido autorizados por sus padres para recibir la vacuna contra la gripe en el propio centro.

Sara García ha destacado, así, la iniciativa, que según indica ha sido recibida de una manera "muy buena" por parte de los padres, que agradecen la posibilidad de conciliar para que sus hijos reciban la vacuna contra la gripe en el colegio, así como el hecho de que se administre vía intranasal, huyendo de las agujas.

"El éxito reside en que ellos, los profesionales del Servicio de Extremeño de Salud, lo han sentido como una necesidad, como una respuesta a la campaña del año anterior. Y los papás también han autorizado porque ven que es un programa seguro. Así es que estamos tremendamente ilusionados", ha reconocido la consejera, quien ha subrayado que el objetivo es "proteger a los niños" frente a la gripe y, con ello, también a las personas mayores y más vulnerables que les rodean.

En cuanto al importe de la campaña de vacunación contra la gripe, para la de este año y la del próximo supera los 1,6 millones de euros, lo que según ha defendido evidencia la "apuesta muy importante" del Gobierno de María Guardiola en materia de salud pública.

Al respecto, García ha resaltado que, después de que Extremadura antes de la llegada de Guardiola al poder, contaba con "de los peores calendarios vacunales del país", se ha conseguido duplicar la inversión en vacunas hasta alcanzar los 14 millones de euros; y se ha aplicado la vacunación de VRS de bronquiolitis para lograr en la primera campaña que "se acabaron los ingresos en UCI" por esta causa.