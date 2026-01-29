Más de 60 candelas mantendrán viva la tradición de Almendralejo este domingo 1 de febrero

La localidad pacense de Almendralejo celebrará Las Candelas 2026, fiesta declarada de Interés Turístico Regional, del 30 de enero al 3 de febrero con más de 60 fogatas repartidas por toda la ciudad, una muestra de que la tradición "sigue viva y muy presente en los hogares".

Así lo ha destacado la concejala de Festejos, Tamara Rodríguez, en rueda de prensa para presentar "la celebración más querida y más nuestra", una fiesta "que se vive en la calle y se construye desde abajo", gracias a la implicación de asociaciones, hermandades, centros educativos, hostelería, colectivos sociales y ciudadanía en general.

El acto central tendrá lugar el domingo 1 de febrero a las 20:00 horas, con el tradicional repique de campanas desde la torre de la Purificación, momento a partir del cual se encenderán simultáneamente todas las candelas.

Rodríguez ha insistido en que el horario es inamovible por motivos de seguridad, ya que el dispositivo coordinado por el Ayuntamiento incluye bomberos, Policía Local y Protección Civil, y debe atender variables como el viento o la climatología.

Como novedad, la candela oficial y todas las actividades paralelas previstas, como catas y actuaciones musicales, se trasladarán al Palacio del Vino y la Aceituna, debido al estado del albero de la Plaza de Toros por las intensas lluvias.

Por su parte, la concejala de Turismo, Josefina Barragán, ha destacado la Ruta de la Tapa como uno de los grandes atractivos de la programación, ya que durante los días de celebración, numerosos bares y restaurantes ofrecerán tapas diseñadas para la ocasión, combinando cocina tradicional, creatividad y productos de la tierra.

Barragán ha definido esta iniciativa como una "simbiosis" entre las hogueras, la gastronomía local y los vinos y cavas de Almendralejo, con el objetivo de dinamizar la economía y apoyar al tejido empresarial.

Los centros educativos volverán a participar en esta ruta gastronómica el propio día 1 de febrero, con un plato oficial, lo que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de una jornada completa en torno a Las Candelas.

Además, se han convocado los tradicionales concursos, entre ellos el de mejores candelas, que valora la creatividad, la ambientación y el respeto a la tradición, así como los certámenes de fotografía e Instagram.

La imagen ganadora de este último será el cartel anunciador de Las Candelas 2027.

La programación se completa los días 2 y 3 de febrero con la presentación y bendición de los niños y niñas nacidos en 2025 en la parroquia de la Purificación, la celebración de Nuestra Señora de la Candelaria, con bendición de velas, procesión y misa solemne, y el martes 3 de febrero la festividad de San Blas, conocido como el popular Día del Chorizo, que pondrá el broche final a las fiestas.