Más de 4.400 personas se forman en competencias digitales en 65 universidades populares de Extremadura

La Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex) ha desarrollado el proyecto 'Extremadura Rural: Conectada y Digital', en el que han participado más de 4.400 personas en 65 Universidades Populares de Extremadura.

Un proyecto cuyo objetivo era "acercar la tecnología al entorno rural como herramienta de inclusión, desarrollo y empoderamiento personal", y en el que los participantes han recibido una formación "práctica, accesible y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía", mediante sesiones presenciales en grupos reducidos y con acompañamiento individualizado.

El perfil mayoritario de los participantes ha sido el de mujeres mayores de 65 años, lo que pone de manifiesto el "impacto del programa en uno de los colectivos más afectados por la brecha digital y la importancia de este tipo de iniciativas", según señala Aupex en nota de prensa.

En total, se han llevado a cabo 573 acciones formativas en más de 60 localidades extremeñas, gracias a la implicación de las propias Universidades Populares, que han permitido "acercar oportunidades de aprendizaje a aquellos territorios donde el acceso a la formación digital es más limitado".

Así, entre las formaciones más demandadas han destacado, por un lado, 'Exprime WhatsApp', que ha permitido a personas mayores aprender a utilizar de forma completa esta herramienta de comunicación, y por otro, 'Trámites online: solicita y usa tu Certificado Digital', que ha facilitado el acceso a la administración electrónica, mejorando la autonomía digital de la ciudadanía.

Con este programa, Aupex reafirma su "compromiso con la inclusión tecnológica y la igualdad de oportunidades en el medio rural, contribuyendo de forma directa a la reducción de la brecha digital en Extremadura".

Cabe destacar que el proyecto 'Extremadura Rural: Conectada y Digital', se enmarca en el programa Reto Rural Digital del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por los fondos Next Generation EU.