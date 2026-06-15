Más de 350 caballos, cerca de 150 jinetes y un centenar de ganaderías cerraban este domingo la XVII Feria Ecuextre de Badajoz

Más de 350 caballos, cerca de 150 jinetes y alrededor de un centenar de ganaderías han participado en los cuatro días de la XVII Feria Ecuextre que este domingo ha cerrado las puertas en Badajoz.

Tras unas jornadas de intensa actividad, la Feria del Caballo y el Toro ha cerrado una nueva edición consolidándose como "una de las principales citas ecuestres y taurinas de la Península Ibérica", según ha resaltado en un comunicado la organización del encuentro, celebrado en Ifeba entre el jueves 11 de junio y este domingo 14 de junio.

Los visitantes, procedentes tanto de España como de Portugal, han disfrutado durante estos días de varias competiciones, como la I Copa Ibérica de Doma Clásica, el Festival Morfológico Internacional y Campeonato de España del Caballo Pura Sangre Lusitano, el Concurso Morfológico de Caballos de Pura Raza Española, clasificatorio para SICAB 2026, así como diversas pruebas de doma clásica, doma vaquera y otras disciplinas que han reunido a destacados jinetes, ganaderos y criadores de ambos lados de la raya.

La competición también ha servido para reconocer a algunos de los mejores ejemplares, criadores y jinetes presentes en esta edición. En el ámbito del caballo Pura Raza Lusitano, el reconocimiento a Mejor Criador ha recaído en Dressage Top, de AS Sport Horses, mientras que Victorino Martín se alzó con la victoria en la Sección V (Machos Montados) del Festival Morfológico del Caballo Pura Raza Lusitano.

Por su parte, la I Copa Ibérica de Doma Clásica ha proclamado campeón al caballo Nautico Das Figueiras, propiedad de Coudelaria António Maria Simões, montado por el jinete Claudio Castilla Ruiz.

Por su parte, el Concurso Morfológico de Caballos de Pura Raza Española, clasificatorio para SICAB 2026, ha otorgado el título de Campeona Adulta del Concurso a Gardenia Torreluna, de Yeguada Torreluna, mientras que Deber Bat, de Yeguada Batán, se ha proclamado Campeón Adulto del Concurso. Asimismo, Yeguada Batán ha sido distinguida con el reconocimiento a Mejor Ganadería de esta edición.

OTRAS ACTIVIDADES

Dentro de la programación, la exposición 'Toreros de Plata' se ha convertido en uno de los espacios de gran interés para los visitantes, según la organización. La muestra ha permitido recorrer la historia de 26 profesionales esenciales del escalafón taurino a través de fotografías, documentos históricos, indumentaria y otros elementos representativos de su trayectoria.

El recorrido ha incluido un homenaje especial a José Manuel Calvo Bonachón 'Manolo Montoliú', uno de los banderilleros "más admirados y respetados" del mundo taurino.

Además, la exposición ha sido escenario de diversas actividades, como las charlas de varios de sus protagonistas junto a la periodista taurina Noelia López, o el reconocimiento al matador de toros Alejandro Talavante, con motivo de su vigésimo aniversario.

Junto a ello, otro de los principales focos de actividad de la feria ha sido la plaza de toros de interior, donde se han realizado exhibiciones de las Artes de la Tauromaquia en las que han participado los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Badajoz y la Escola de Toureio e Tauromaquia da Moita; las tradicionales pegas de forçados portugueses y de Moita, exhibiciones de recortados de Arte y Raza; y la participación de los novilleros David Gutiérrez y Sergio Domínguez 'El Mella', así como los matadores Miguel Ángel Silva, Joaquim Ribeiro 'Cuqui', Javier Zuleta y Olivia Soto.

La programación se ha completado con encuentros y charlas protagonizados por profesionales del sector, entre ellos la novillera Olga Casado, una de las jóvenes promesas más destacadas de la tauromaquia.

PREMIO ECUEXTRE 2026

Durante la jornada de clausura de este domingo se ha hecho entrega del Premio Ecuextre 2026 a la Asociación Extremeña de Criadores de Caballos de Pura Raza Española.

Asimismo, el 'speak corner' ha acogido uno de los momentos más emotivos del día con el homenaje a Eustaquio Piñero, recientemente fallecido y considerado uno de los referentes de doma clásica; a Juan Jesús Carrasco López, por su labor al frente de la Unidad Equina del Censyra de Badajoz; y a Santiago Ambel Posada, coincidiendo con el vigésimo aniversario de su alternativa como matador de toros.

Más allá de la programación ecuestre y taurina, Ecuextre ha ofrecido una experiencia completa al visitante, combinando actividad profesional, ocio, gastronomía y entretenimiento en un mismo espacio.